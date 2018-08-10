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安徽：中药新药单个项目补助可达千万元

2018年08月10日14:33 来源：国家中医药管理局网站

　　近日，安徽省政府印发《支持现代医疗和医药产业发展若干政策》，提出鼓励创新药械产品研发、支持中药材规范化种植和原料药保障能力建设等十项政策措施。对在该省生产的中药新药(1～4类)及中药经典名方二次开发等，单个项目最多补助可达1000万元。

　　《政策》明确，对在该省生产的中药新药(1～4类)及中药经典名方二次开发等重大药械项目，对临床前研究按研制费用的20%予以补助，对临床试验按研制费用的10%予以补助，单个项目补助总额最高1000万元。支持中药材大数据中心等重大医疗医药创新发展基础能力建设，对经评审认定的项目，按照关键设备投资的10%予以补助，最高2000万元。

　　支持中药材规范化种植和原料药保障能力建设。建立中药资源保护体系，支持建设“十大皖药”等道地药原种保护区、种子种苗繁育基地、种质资源库。支持在适宜地区建设中药材规范化种植(养殖)、规模化加工一体化基地，对首次认定的“十大皖药”产业示范基地，一次性奖补20万元。对组织开展“十大皖药”药材标准研究，主导制定高于国家标准的本省道地药材标准，被列入本省饮片炮制规范的，每个品种给予一次性30万元研究经费支持。在科学论证的基础上，支持符合条件的本省道地药材增补进入“十大皖药”范围。鼓励将中药材种植(养殖)纳入政策性特色农业保险范围。

(责编：许心怡、杨迪)


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