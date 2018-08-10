中药厚朴中发现抗抑郁新型小分子

抑郁症是一种常见的精神疾病，全球有超过3亿人患有抑郁症，分布于各个年龄层。17日来自中科院昆明植物研究所的消息，该所研究人员通过对传统中药厚朴的研究，找到了作用于褪黑素受体的具有抗抑郁功效的新型小分子，可用于新型抗抑郁药物的研发。

此前，中国科学院昆明植物研究所陈纪军研究团队利用本研究组建立的抗精神疾病细胞和整体动物研究平台，对赤芍、柴胡、酸枣仁、合欢花、远志等传统中药进行了研究，发现了系列活性化合物。

褪黑素主要是由松果体产生的一种吲哚类激素，其分泌异常或对应受体的表达和活性改变，会引发抑郁症、睡眠障碍等一系列精神疾病。利用褪黑素受体的体外筛选模型，研究人员从厚朴中发现厚朴酚对受体具有一定的激动作用。为了发现高活性的化合物，他们对厚朴酚进行结构修饰与优化，合成系列衍生物。通过体外活性测定，他们发现厚朴酚葡萄糖苷（7c）活性最强，较厚朴酚对褪黑素受体的激动作用增强2.5至7.5倍。同时，体内药效评价结果也表明，化合物7c可通过影响小鼠脑内神经递质水平，发挥潜在抗抑郁作用。

随后对化合物7c进行了体内代谢产物研究和初步安全性评价，从小鼠血浆、尿液和粪便中共检测到25个代谢产物，急性毒性实验表明该化合物具有较好的安全性，具有开发成新型抗抑郁药物的潜在应用前景。

这项成果已在学科领域顶尖刊物《欧洲药物化学杂志》上发表，并申请了“厚朴酚-4-O-β-D-葡萄吡喃糖苷在制备治疗中枢神经系统疾病药物中的应用”和“厚朴酚衍生物在制备治疗中枢神经系统疾病药物中的应用”两项中国专利。（记者赵汉斌 通讯员杨通华）