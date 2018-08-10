“推拿＋康复”新模式助推中国盲人按摩疗法新突破

随着生活节奏加快、工作压力加大，颈痛、腰痛等疾病困扰着越来越多的上班族，科学的按摩手法与现代康复理念的结合成为更多人优先选择的康复方案。北京按摩医院院长赖伟３日说，北京按摩医院以传统中医按摩疗法为基础，结合现代康复理念，探索按摩手法新的发展方向和模式。

如何让传统中医“无缝对接”健康中国发展理念？赖伟说，随着现代医学模式的转变和医学目的的调整，未来医学正从疾病医学向健康医学转变、医学模式从生物医学向生物—心理—社会模式转变，这就迫切需要继承和发展中医药的绿色健康理念，运用自然的防治手段和全生命周期的健康服务。北京按摩医院以现代康复医学的理念推进按摩手法的改进，对如何规范多样化治疗手段等问题提供新的解决方案。

传承中医按摩疗法精华并非墨守成规，点按揉推手法也有大学问。据介绍，北京按摩医院在继承传统技术的基础上，继承发展了一套“按动疗法”体系，通过在体表特定部位或穴位上施用按压的手法，同时嘱患者做主动或被动的肢体运动，并配合呼吸等，达到矫正畸形、解痉镇痛的目的。

根据中医药法规定，盲人按照国家有关规定取得盲人医疗按摩人员资格的，可以以个人开业的方式或者在医疗机构内提供医疗按摩服务。据了解，目前全国有1万余名盲人医疗按摩从业人员，28家省级医疗按摩机构，为大众提供中医推拿的基本健康服务。（记者陈芳、陈聪）