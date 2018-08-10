光洁净卫士助力中国光华科技基金会公益项目在京落幕

8月8日，云腾净己，匠造智心——光洁净卫士抑菌净味机全球首发仪式暨仓山公益捐赠活动在中国光华科技基金会落幕。

据了解，“仓山公益”是由兑悦(北京)网络科技有限公司发起，银亚商业集团出资启动，与中国光华科技基金会合作的全国性大型扶贫类公益项目。项目以实施产业扶贫、精准扶贫，因人因地施策，提高扶贫实效为宗旨，遵循“建平台、搭桥梁、创模式”的基本思路，为全国贫困乡村搭建与外界互通有无、帮扶对接的信息平台，建立一个贫困地区与外界互送资源的桥梁通道，为全国驻村第一书记开展公益扶持工作提供有力支撑。

秉承“科技改变观念”的初心和对环保时代精神的洞察，光洁净卫士致力于向世人呈现有思维的空气治理方案——“智”系列智能抑菌净味机，将在医院、学校、餐厅、商城、电影院等人群密集的公共场所为社会公共防护设施做出革新贡献。

发布会上，光洁净卫士向中国光华科技基金会与兑悦科技共同创办的大型全国性扶贫公益项目——仓山工程捐献了1000台智能抑菌净味机，以改善地区公共场所空气质量，助力仓山工程达到精准扶贫、产业扶贫的目标，为全国驻村第一书记开展公益扶持工作提供强有力的帮助。