河北省首批中医药健康养生旅游示范基地落户新绎健康

中医药健康旅游是提供中医药健康服务的休闲旅游新业态，是弘扬中华民族优秀传统文化的重要载体。为打造中医药健康旅游新业态，推动中医药健康产业发展，经过单位申报、各市审核推荐、专家集中评审、现场考查、公示等诸多环节，2018年8月6日，河北省中医药管理局、河北省卫生和计划生育委员会、河北省旅游发展委员会联合确定廊坊新绎三疗七修中医药健康养生旅游示范基地等3家单位为河北省中医药健康旅游示范基地。

新绎三疗七修中医药健康养生旅游示范基地是依托新绎生命健康理论，以三疗七修为核心特色，打造的一个集旅游度假、运动休闲、中医药科普教育和中医药健康养生体验为一体的中医药健康养生旅游目的地。

自2013年至今，新绎健康立足三疗七修理念，以中医药理论为基础，中医药产品为应用核心和特色，打造了体验型七修养生酒店、深度疗愈型三疗健康和高端修习型七修书院，针对中医药健康养生、亚健康和慢病调理及未病防治等方面进行全龄段、多维度调理疗愈，倡导健康生活方式。

以中国中医养生理论为本，结合现代生命科学体系实证，通过德、食、功、书、香、乐、花七类修习方式，将七修特色的养生产品与酒店的住宿、餐饮、会议、康乐等业态巧妙融合，从而构建蓄精、理气、养神，修复与提升自体自愈力的健康养生主题酒店。

以中医及现代医学专家为主导，以健康管理师为纽带，运用中医养生文化及思想，创新研发出“情绪疏导”、“净化排毒”、“能量提升”为核心的三疗康养体系。打造具有深度疗愈型的中医药健康养生旅游目的地。

启纳生命之美，文化温暖人心。七修书院通过 “德、食、功、书、香、乐、花”七种课程打造，紧紧围绕人的生活场景，进行针对性、定制化开发，帮助和引导人们树立健康的观念、养成健康的身体、塑造健康的行为、打造健康的环境，从而拥有健康的生活方式。

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