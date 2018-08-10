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想让皮肤老得慢？坚持每天做五件事抗衰老

2018年08月10日15:00 来源：人民网-生命时报

当你变老时，皮肤会开始失去水分，更容易受损。美国“健康捕捉点”网站介绍了5种自然方法，能减缓衰老并且保持皮肤年轻。

饮用8杯水。每天保证饮用8杯水，能帮助消化系统蠕动平稳，冲刷走身体的废物，使皮肤看起来更柔韧、充满活力。

少吃白面包。白面包等精制主食热量较高，抗氧化物质的含量低。因此，尽量用全麦主食来替代。此外，少吃红肉，保证果蔬的摄入，能够提供身体必需的抗氧化物质，消灭自由基，延缓衰老。

冥想5分钟。压力会影响身体激素的分泌、细胞修复和胶原蛋白的生成。可以通过转移注意力来减少压力，比如深呼吸和冥想。每天冥想5分钟，可以增加体内含氧量、加快血液流动，让你充满能量。

水果做美容。尝试用你喜欢的水果做面膜。比如可以用木瓜片来敷脸，它含有的木瓜蛋白酶，可以使干燥的皮肤脱落及防止黑色素沉积。或者涂抹草莓汁，它含有β胡萝卜素，有助于胶原蛋白的恢复。芦荟是最好的防止肌肤衰老的护肤品，能帮你减轻面部皱纹，延缓衰老。

外出选步行。步行能够维持肌肉的韧性和强度，提高血液在体内的流动速度，使你感觉更加年轻。每天保持定量的步行，能让你心血管活力增加，最终延长生命。(王鹏)

(责编：李轶群、杨迪)


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