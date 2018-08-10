学习！顶级医生抗衰老秘诀

多项研究发现，从20多岁，身体就开始走下坡路了，但老人日常生活中的诸多不便绝大多数并非衰老所致，而是长期以来生活方式选择问题所致。英国《每 日邮报》1月16日刊登了英国顶级医生，牛津大学卫生研究院教授缪尔·格雷爵士撰写的文章。他根据40年的从医经历，以及最近担任英国国民卫生保健体系首席知识官的经历，总结出了简单实用的防老提示及技巧，即保持斗志、防止体能下降、预防疾病。

保持斗志：年龄只是一个数字

感觉老，才会真的老。因为对生活消极悲观的态度，往往会加速衰老进程。无论你是50多岁、60多岁，还是70多岁，都应该想象自己才43岁。原因是，人们对43岁该啥样和不该啥样没有明确的预期。

不妨经常对自己说以下几句话。（1）我和其他60/70/80岁的人在很多方面都大不相同。（2）现在的我和43岁时的我没什么不一样。（3） 我不在乎别人怎么看待衰老。他们的很多想法都是错误的。（4）生活教会了我很多东西，年老是一种财富。（5）我能帮别人做很多事。（6）我知道我的强项和 短板在哪儿。

防止体能下降：脑要灵，身要健

与皮肤、肝脏等组织细胞不同，大脑细胞在出生后就不再分裂。经常用脑对延缓大脑衰老至关重要。

具体措施包括：（1）戒烟。（2）减少饮酒量。70岁后，每周至少保证3天滴酒不沾。（3）防止头部创伤。骑车一定要戴头盔，头部受伤应立即就 医。（4）经常散步。每天至少步行30分钟（或者三个10分钟），既能改善全身健康，也有益大脑。70岁以上每周可步行3次。（5）将锻炼融入日常生活。 比如，遛狗、骑车去商店等。

要维持身体健康，非常重要的一点是时常保持身体直立，避免弓腰驼背，并防范跌倒。老人的内耳健康恶化，平衡感更差，且肌肉力量减退，身体协调能 力下降，平衡性较年轻时大幅减退。因此，建议老人平时多做平衡锻炼，每天都可做的练习包括：（1）双脚并拢，站直身体，双肩自然下垂，挺胸收腹，双脚平均 分担体重，注意力集中于正前方某一点。（2）单腿站立，保持正常呼吸10秒钟，然后换另一条腿重复，每天3次。如果能每周适度增加单腿站立的时间，效果更 明显。还可将单腿站立融入日常生活中，比如边刷牙边单腿站立。

预防疾病：需提高能量水平

人体能量来自食物和氧气。年龄越大，代谢能力越弱，很容易感觉没劲。疾病、抑郁、缺乏锻炼和药物副作用等原因都会导致上述结果。

饮食方面，除了适当减少热量摄入之外，应保证足够的蛋白质摄入，并注意以下几点：（1）多吃蔬菜和水果（每天至少5份），纤维素（如富含可溶性 纤维的燕麦、大豆，富含不溶性纤维的全麦等），用鱼肉和鸡肉代替红肉，以橄榄油代替黄油，喝半脱脂或脱脂牛奶。（2）不要边看电视边吃饭。（3）吃饭应细 嚼慢咽，每口饭咀嚼32次。

运动方面，老人要积极进行一些力所能及的运动，如散步、慢跑、骑车、练太极等，即便是癌症或心脏病等慢性疾病患者，也应保证一定量的常规运动。