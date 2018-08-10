人保寿险携手蚂蚁金服推出“全民保·终身养老金”产品

8月9日，人保寿险联合蚂蚁金服推出“全民保·终身养老金”产品，以降低门槛、操作灵活为设计理念，实现“一元起投，灵活缴费，按月参与红利分配，随时提现”，并同步在支付宝平台上线销售。

据相关负责人介绍，相比传统寿险产品，“全民保·终身养老金”基于互联网消费场景化、碎片化的特点，打破了传统寿险产品固定缴费期限和固定缴费金额的限制，最低1元起投，可随时随地投保，不限制时间和次数。新款产品首创按月参与红利分配（具体的红利尚无法确定需根据保险公司投资情况而言），在分红金领取期限及流程方面也更为快捷、便利，并可通过支付宝在线查询，在线提取。

“全民保·终身养老金”包含保底和浮动两部分计息。保底部分按照固定比例领取的养老金；浮动部分根据保险公司投资情况参与红利分配。用户可根据实际需要，设置退休后的养老金目标，按周、月、年办理定投。另外，该产品投保门槛低，缴费方便不强制，资金安全有保障，让不同财务水平的用户都能轻松储备养老金。

据了解，此次人保寿险与蚂蚁金服的强强联合，是贯彻人保集团数字化战略，助力公司转型发展，主动拥抱互联网的创新举动。同时，也是充分挖掘互联网养老保险消费需求的实际行动。双方利用互联网场景连接的优势，进行碎片化售卖，突破传统，势必将借助产品创新带动商业养老险的突破性发展，助力传统寿险公司转型和线上线下融合，探索互联网化寿险发展之路。