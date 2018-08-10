看哪些食物缓解便秘效果好

每个人的排便习惯都不同，但便秘者通常每周排便次数少于3次。在美国，每100名成年人中约有16名出现便秘症状。以下食物有助于改善便秘状况。

水

脱水是便秘的常见原因，多喝水通常有助于缓解或解决这些症状。

当人脱水时，肠不能给粪便补充足够的水分。这会导致大便硬、干燥和结块，并可导致便秘。

酸奶

益生菌有助于改善肠道健康。酸奶含有益生菌微生物。益生菌通常被称为“好”细菌，它们可能有助于改善肠道健康和软化大便。

在2014年的一项研究中，研究人员调查了使用含有聚葡萄糖，嗜酸乳杆菌和乳酸双歧杆菌的无味益生菌酸奶来治疗便秘。

研究人员发现，每天早上喝180毫升这种酸奶，持续2周，可以缩短慢性便秘患者排出体内废物的时间。

西兰花

西兰花含有萝卜硫素，这种物质可以保护肠道，促进消化。

萝卜硫素还可以帮助防止一些可能干扰健康消化的肠道微生物的过度生长。

2017年的一项研究，健康人每天吃20克未加工的西兰花芽或20克苜蓿芽，持续4周。研究人员发现，吃西兰花芽的人的便秘症状较少，排便时间较快。

苹果和梨

苹果和梨含有多种促进消化的化合物，包括纤维、山梨糖醇和果糖。

这些水果还含有高水分，帮助消化，防止便秘。

不削皮直接食用效果更好。

葡萄

葡萄皮与肉的比例较高，这意味着它们富含纤维，并且还含有大量的水分。

为了缓解便秘，多吃生的、洗过的葡萄。

猕猴桃

平均而言，100克猕猴桃含有约2~3克纤维，可增加粪便的体积并加速肠道流动。

猕猴桃还含有促进上消化道运动的放线菌素，以及一些在改善消化中起作用的植物化学物质。

西梅

在世界许多地方，西梅和西梅汁是一种久经考验的治疗便秘的家庭药物。

西梅含有大量的纤维，这种营养成分可以缓解并加速排便。西梅还含有山梨糖醇和酚类化合物，可能具有胃肠道益处。

2014年的一项综述得出结论，吃西梅干可增加肠蠕动的频率，改善便秘患者的排便一致性。

在大多数研究中，参与者每天吃100克西梅，也就是大约10个。

全麦面包，谷物和意大利面

全麦产品是不溶性纤维的极好来源，增加了粪便的重量，加速了肠道内物质的流动。

为了从全麦产品中获取最多的营养成分，可以生吃或轻微煮熟。

全麦面包和谷物也含有坚果和种子，每份食物中含有更多的纤维。

黑莓和树莓

黑莓和树莓富含纤维和水，可以缓解便秘。每天尝试吃两个。