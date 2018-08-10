九价宫颈癌疫苗将在广东上市！打完二价还能再打吗

广东的适龄女性很快可以在家门口接种九价宫颈癌疫苗了!日前，广东省药品交易中心发布公告称，已将新上市的九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母，默沙东公司生产)和再次获得药品GMP证书的腮腺炎减毒活疫苗等两个第二类疫苗品种纳入备案采购范围，通过省第三方药品电子交易平台实行备案采购。

公告称，该疫苗生产方为默沙东公司，为规格0.5毫升/支(预填充)、0.5毫升/瓶(西林瓶)，备案采购参考价格为1298元/支(瓶)。最新批签发数据显示，默沙东的10万支九价宫颈癌疫苗获得批签发。

据了解，由于该疫苗属于我国二类苗，由区疾控中心直接在省的公共资源交易平台向疫苗生产企业采购，再配送到接种单位，供居民自费自愿接种。具体价格为备案采购参考价格加上接种服务费。接种者按照接种程序打完三针，总计费用负担约4000元左右。

九价疫苗是针对HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58九种亚型病毒。研究显示，九价疫苗能预防90%的宫颈癌，适用于16到26岁的女性。

全程接种二价或四价，能否再接种九价疫苗?

上海交通大学医学院附属仁济医院副院长、妇产科主任狄文此前在接受健康时报采访时表示，目前国外研究表明，已全程接种过四价HPV疫苗的女性，再接种九价HPV疫苗是安全的，并且之前接种的四价HPV疫苗不会干扰后续接种九价HPV疫苗的效果。对于已全程接种过二价或四价HPV疫苗的女性，应该结合自身情况考虑成本效益后，再决定是否接种九价HPV疫苗。