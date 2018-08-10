防晒霜大多抹不足 保护作用打折扣

越来越多的人知道日常要涂抹防晒霜。不过，并非抹上防晒霜就万无一失，还得抹够才行。英国伦敦大学国王学院一项研究显示，人们涂抹防晒霜往往太少，无法起到生产商宣称的保护作用。

研究人员让志愿者涂抹不同厚度的防晒霜，每平方厘米涂抹0.75毫克至2毫克。每平方厘米2毫克是防晒霜生产商测试产品功能的厚度，也是建议涂抹厚度。随后，研究人员检测紫外线照射对志愿者皮肤脱氧核糖核酸（DNA）的损伤。结果显示，每平方厘米涂抹2毫克防晒霜，志愿者连续接受强烈紫外线照射5天，皮肤受到的损伤小于不抹防晒霜直接接受轻微紫外线照射1天。如果涂抹防晒霜厚度低于每平方厘米2毫克，那么保护作用大打折扣。比如，当涂抹厚度为每平方厘米0.75毫克时，所起保护作用仅为原先的40%（依据先前研究，人们涂抹防晒霜的厚度通常为每平方厘米0.8毫克）。

研究结果刊载于最新一期《皮肤病学与性病学学报》上。研究论文作者安东尼·扬说，防晒霜对保护皮肤起着重要作用。这项研究显示，涂抹防晒霜的方式对防晒霜效果至关重要。鉴于人们日常涂抹防晒霜时大多达不到生产商的测试厚度，因此建议人们用防晒指数更高的产品。

英国皮肤病专家协会妮娜·戈德称：“这项研究告诉大家，选用防晒系数（SPF）30或更高的产品为什么如此重要。理论上来讲，SPF15应该足够，但我们知道现实生活中大家需要更高的SPF提供额外保护。”她说，大家涂抹防晒霜可能太少、不均匀或者漏掉某块皮肤，因此最好再穿上防晒服、戴帽子或遮挡防晒。