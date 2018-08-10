警惕高温带来的“亚健康”

今年的三伏天共40天，到8月25日结束。从7月上旬开始，大范围、长时间的高温天气就在全国蔓延。北京刚刚经历了一轮持续性高温天气，目前正处于最热的中伏，炎热随时可能再次席卷京城。高温对人类健康的影响除了广为人知的中暑外，其实还涉及大脑认知能力下降、情感障碍等“亚健康”问题。

1.日高温超过32℃就需防不适

不同的国家对高温天气有不同的定义和标准。世界气象组织对于高温天气的建议标准是，日最高气温高于32℃，且持续3天以上。中国对高温天气的标准在《防暑降温措施管理办法》中有明确规定，即日最高气温达到或超过35℃并持续3天及以上。同时，高温预警信号分别以黄色、橙色、红色表示。高温黄色预警表示连续3天日最高气温在35℃以上；高温橙色预警表示24小时内最高气温升至37℃以上；高温红色预警表示24小时内最高气温升至40℃以上。

相较世界气象组织的高温天气标准而言，中国的高温天气标准可能会忽略另一种隐性的高温天气，即桑拿天。因为即便日最高气温达不到35℃，由于桑拿天湿度大，不利于散热，人们也会感觉温度高于35℃，难以忍受。

因此，对于高温的健康防护并不能只看日最高气温是否在35℃及以上，也不能只看高温预警，要综合考虑温度和湿度的因素。

高温天气对人体下丘脑的情绪调节中枢的影响非常明显，再加上出汗多，人体内电解质代谢障碍，严重影响大脑神经活动，除了使人感到不适，工作效率降低外，还会引发多种与高温相关的疾病，如中暑、热射病、热痉挛、热衰竭、心脑血管病、抑郁症、焦虑症、烦躁症和精神分裂症等严重精神疾病。同时，它还可能造成失眠、暴躁、易怒、心神不宁等高温情感障碍。

2.高温影响健康人的大脑认知

近几年的科学研究对高温影响人类健康产生了一些新的认知。

近期发表于《科学公共图书馆·医学》杂志上的一项研究表明，酷暑时节室内高温会影响人的认知能力。哈佛大学公共卫生学院的研究人员在波士顿连续12天对44名20岁左右的健康大学生进行实地追踪调查，在学生宿舍里配置仪器，测量室内温度、湿度等参数，并利用可穿戴设备监测他们的身体活动和睡眠模式。

调查期间的前5天气温是夏季正常气温，然后是5天高温（气温高于32℃），最后两天则较为凉爽。每天早晨大学生们睡醒后会在智能手机上进行两项认知能力测试。另外，在5天高温期间，有24名大学生住在装有空调的宿舍中，20名大学生住在未装空调的宿舍中。结果显示，未装空调宿舍里的20名学生在一系列认知测试中的成绩普遍低于有空调设备的24名大学生。

这项研究的结果与之前其他一些研究结果相吻合。过去有研究表明，当人体处于高温高湿环境时，认知能力会受到明显的干扰和损害，出现短时记忆容量变小、注意力分散且稳定性差、思维想象困难、警觉水平降低等。在环境温度超过32℃时，平均绩效和考试成绩会出现15%的降低或衰减，尤其是复杂的认知能力，如工作记忆（空间跨度测试、模式识别）等在高温环境下受损显著。

但过去人们只是关注高温对弱势群体，如老人、儿童、慢性病和久病者的影响，而忽略了它对健康人的影响。其实高温对健康人群，尤其是年轻人的影响可以造成亚健康状态，美国的这项研究显示高温降低了大学生的认知能力就是一种精神和智力上的“亚健康”。而且，如果以中国的高温标准（35℃并持续3天以上）来估算，高温对健康人群的认知能力影响可能更大。

3.抗精神疾病药物可阻碍人体散热

高温天气对精神疾病患者的影响更致命。澳大利亚的一项跨时13年的研究表明，精神分裂症、分裂型障碍及妄想性障碍患者在高温环境下的死亡率是其他人的两倍以上。其原因除疾病本身外，还有可能是服用抗精神疾病药物带来的影响。

药物副作用可影响机体对高温的适应能力，尤其是抗精神病药物。精神分裂症、分裂型障碍等疾病通常需要服用抗胆碱药物，如氯丙嗪、硫利达嗪、氟奋乃静和奋乃静等，但它们同时还有调节中枢体温的作用。如奋乃静可抑制下丘脑神经冲动的传入，这会减弱皮肤血流量，不利于散热。

抗精神病药物还有抗多巴胺效应，可升高体温的阈值（调节点），可减少某些有助于调节体温的行为，包括增加水分摄入，以及脱掉过多衣服等。其它常用抗精神病药物同样可以扰乱体温调节，如可乐定、卡马西平和丙戊酸等可通过减弱口渴感来减少水分摄入，反而增高了脱水及中暑的风险。

总体而言，这些药物可通过抑制副交感神经通路对体温调节造成影响，抑制出汗，减少喝水，导致机体散热能力的下降。

此外，精神疾病患者本身的体温调节功能异常也是其不能耐高温的重要原因。研究发现，精神分裂症患者外周烟酸及前列腺素E1存在异常，会影响到血管舒张，从而导致散热功能降低或受损，因此精神疾病患者会比正常人受到更多的酷热伤害。这也是2003年8月法国高温造成1.1万人死亡，精神疾病患者死亡率比正常人高出1倍的原因。

4.多联系家中老人观察中暑迹象

高温天气是“一种自然灾害”已经成为共识。尽管如此，通过有效的预防措施是可以把高温天气的危害降到最低的。从身体健康角度来说，当日最高气温达到37℃以上时，应采取换班轮休等方式，缩短劳动者的连续作业时间；当日最高气温达到39℃以上时，当日工作时间不得超过5小时，并应暂停11时至16时高温时段工作；当日最高气温达到40℃以上时，要停工休息。

对于高温天气下还得工作的人来说，要做好与之相适应的劳动保护，比如在工作场所配备空调或提供其它防暑降温服务。户外工作者应配备防晒衣帽、浅色隔热工作服；摄入充足的水分，尤其是含盐的饮品；配备十滴水、清凉油或藿香正气水等防暑药品。在高温环境中发现身体不适时，需及时撤离工作环境，必要时就医。

高温天气里，要对家中老年人多多留意，不在一起时应常联系以确认他们的安全，关注他们是否有中暑迹象。即便老人体弱怕冷，也要适当打开家里空调或电扇，降低室温。对于患者尤其是服用抗精神病药和抗胆碱药的患者也要多加关注，及时监测体温、增加液体摄入等。一旦出现中暑症状，如呕吐、意识混乱、体温升高等，应立即送医急救。