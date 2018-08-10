警惕手机游戏毁掉农村孩子

“不玩游戏干啥？”这是一位留守儿童对记者的反问。近日有媒体走访发现，很多农村孩子的暑假被手机游戏填满。尤其是留守儿童，不能玩水，不准爬树，没有旅游，没有补习，身旁也没有父母相伴管教，电子游戏成了他们不二的“精神食粮”。

孩子的世界少不了游戏。只是，在人们的传统印象里，农村孩子应该有更多来自田间山林的乐趣。但事实提醒我们，“电子海洛因”的威力超乎想象，不管成人还是儿童，不管城市还是农村，它都能引人痴迷。近些年，我们已经听说过太多因游戏而起的悲剧：有学生因玩游戏被家长批评后跳楼；有孩子为买装备盗刷10余万元；有少年狂玩40个小时诱发脑梗险些丧命……世界卫生组织已经关注到游戏成瘾所带来的危害，预备将其列入精神疾病。

这样的攻势面前，留守在农村的孩子们显然难以抵挡。精神世界与社交生活的严重匮乏，游戏似乎成了最好的慰藉。因为今天的游戏不仅提供一种感官刺激，更成为了一种社交工具。比如一款《王者荣耀》，正在借助互联网的联通性，把熟悉的、不熟悉的人都拉进游戏的“朋友圈”、生活的交际圈。数据也显示，留守儿童的游戏时间明显高于非留守儿童：“每天玩4-5小时”占比分别是18.8%和8.8%，“每天玩6小时以上”占比分别是18.8%和8.2%。

事实再一次反映出电子游戏荼毒之深，也再一次证明了现行防沉迷机制的苍白无力。就拿某知名公司的防沉迷系统来说，随便从网上买个身份证号，就可以绕开与家长关联的账户。而可以阻止未成年人使用他人账户的人脸识别功能，却由于“技术原因”迟迟未能上线。另一方面，公司在游戏内容上下了更大功夫，主题大多是攻击、杀戮，其用意就是尽可能地让玩家兴奋起来。说白了，游戏机制的设计，本身就是奔着让孩子沉迷去的。

每个人都有选择兴趣爱好的权利，玩玩游戏在一定程度上无可厚非，但我们不能任这个天平失衡下去。而扭转当前态势，显然需要多方面共同发力。关键一条，恐怕是帮助孩子找到电子游戏的替代品。比如曾有家长分享经验，今天带孩子看儿童戏剧，明天和孩子一起做手工，有了不亦乐乎的别样感受，孩子自然减少对游戏的依赖。但这些对留守儿童来说，显然有些奢侈。如何给他们提供精神慰藉，值得全社会共同思考。