抗抑郁药物可控心脏病二次发作

统计数据显示，一次心脏病发后，约20%的患者会在1年内出现二次发作的情况。最近，英国、韩国一项联合研究发现，心脏病发后用抗抑郁药物辅助治疗，可以降低患者二次发病的风险。

研究人员给300名曾有心脏病发作史的患者提供抗抑郁药物依地普仑或安慰剂治疗。受试患者坚持服用药剂24周，此后接受研究人员的追踪监测长达8年。结果发现，服用了安慰剂的患者有53.6%的人在8年内出现了第二次严重的心脏问题，而服用依地普仑的患者中出现病情反复的只有40.9%。

研究人员分析指出，首次心脏病发作的患者中至少1/3的人会出现抑郁情绪。老年患者的症状通常不表现为悲伤，而是缺乏行动力、懒惰、冷漠等，这会导致他们不爱吃饭、久坐不动、忘记或放弃吃药等。同时，神经系统受到破坏会使体内激素水平失调，影响心脏的自然节律。患者血压升高，心脏病再次发作的风险也会变大。为改善这种恶性循环，服用抗抑郁药物进行辅助治疗，可以把复发几率降低约1/4。▲

（杨 帆）