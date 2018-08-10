热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

抗抑郁药物可控心脏病二次发作

2018年08月10日09:03 来源：人民网-生命时报

　　统计数据显示，一次心脏病发后，约20%的患者会在1年内出现二次发作的情况。最近，英国、韩国一项联合研究发现，心脏病发后用抗抑郁药物辅助治疗，可以降低患者二次发病的风险。

　　研究人员给300名曾有心脏病发作史的患者提供抗抑郁药物依地普仑或安慰剂治疗。受试患者坚持服用药剂24周，此后接受研究人员的追踪监测长达8年。结果发现，服用了安慰剂的患者有53.6%的人在8年内出现了第二次严重的心脏问题，而服用依地普仑的患者中出现病情反复的只有40.9%。

　　研究人员分析指出，首次心脏病发作的患者中至少1/3的人会出现抑郁情绪。老年患者的症状通常不表现为悲伤，而是缺乏行动力、懒惰、冷漠等，这会导致他们不爱吃饭、久坐不动、忘记或放弃吃药等。同时，神经系统受到破坏会使体内激素水平失调，影响心脏的自然节律。患者血压升高，心脏病再次发作的风险也会变大。为改善这种恶性循环，服用抗抑郁药物进行辅助治疗，可以把复发几率降低约1/4。▲

　　（杨 帆）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn