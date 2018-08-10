进口食品没想象的安全

随着生活水平提高，人们对食品质量和安全的期待也越来越高。一部分人认为国外对食品监管更严格，一些进口食品随之被吹捧成“安全标杆”。然而，近日我国海关总署公布的数据反映出，进口食品并不像大家想象的那么安全。

海关总署进出口食品安全局负责人近日表示，2018年上半年，全国海关未准入境的不合格食品有691批、2.3万吨，价值481.2万美元，主要涉及饮料、糕点、饼干、糖类等，主要问题是品质不合格、食品添加剂超标等。可见，进口食品并不一定比国产的安全。

加工食品，通常是由人操控机器加工农产品原料得到的。从原料到加工，从生产到储存、运输，涉及很多环节。无论哪个环节出现“意外”，都可能导致生产出的食品不合格。有的不合格食品是生产过程中的疏忽与失误导致的，有的则是生产者为获得更多利润人为造成的。企业重视及加强食品安全管理，基本能杜绝“故意犯错”，也能大大减少“疏忽”，但无法完全避免“失误”。因此，不管是哪国的食品，都不可能做到“绝对安全”。

实际上，进口食品经过的物流和存储条件要比国产食品更为复杂，出问题的几率也就更高。尤其是微生物安全方面，进口产品面临的风险比国产食品更大。海关总署的检验检疫，为保障我国市场上的食品安全增加了一道防线，但那些绕过正常进口渠道的代购食品，未经海关检验检疫，来源不确定性更大、物流风险更高，出现问题的可能性也就更大。此外，食品即使在保质期内，也处于一个“动态变化”过程，检验检疫只能针对关键指标检测食品在某个时间点的状态，无法做到全程监控。

我们平常看到的更多是国产食品检测不合格、被媒体曝出违规生产之类的新闻，这可能打击了人们对国产食品的信心。但仔细一看，就能发现那些被曝出的问题食品多是中小型企业生产的，“黑作坊”“黑窝点”也极少有主流品牌。目前，我国大超市、大品牌的食品在售卖前都经过了严格的检验，安全性并不比进口食品低，大家应对国产食品有信心。▲