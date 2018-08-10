零氪科技张天泽：人工智能和大数据如硬币正反面般密不可分

人民网北京8月10日电 （记者盛月）医疗信息化有效简化了看病流程、提升了医疗服务质量，为群众带来诸多便利。医疗大数据作为医疗健康发展的核心价值之一，是医疗向数字化转型的有力抓手，也是助力医疗前行不可小觑的驱动力。

近期，零氪科技创始人兼CEO张天泽做客《人民健康大讲堂》栏目，与网友分享“医疗大数据驱动中国医疗产业升级”相关话题。

人工智能在重大疾病、疑难疾病的辅助诊断及治疗上应用广泛

张天泽表示，不同医疗疾病面对的挑战和困难不同，人工智能在医疗领域的应用分成三类，第一类是普遍的常见病、多发病，如感冒、腹泻等，这些疾病的临床诊断更多是以OTC和患者自主用药构成。第二类是慢性病，如糖尿病、心血管疾病等，通过可穿戴设备和智能医嘱设备，对患者血糖进行实时监测，并且给予健康管理提醒。第三类是人工智能最广泛的应用场景，是针对重大疾病、疑难疾病进行辅助诊断、辅助治疗。

人工智能和大数据如硬币正反面那样密不可分

人工智能和大数据就像一枚硬币的正反面那样密不可分，张天泽指出，只有大量、丰富的数据和大量可以用于训练人工智能的高质量数据原料，人工智能才会产生出来。相反，如果没有人工智能算法，海量的数据也是很难被直接使用，二者的关系就好像硬币的正反两面那样不可分割。他强调，复杂性及稀缺性是医疗大数据的主要特点。

张天泽表示，医疗大数据之所以复杂，是因为医疗数据从产生之初就是源自不同的医院、医生及专家对患者的病例记录，这种记录即使是电子版，也会有各种临床的书写习惯、表达习惯。如何将这些复杂的医疗数据变成可以进行统计分析和训练人工智能应用的数据，是目前医疗大数据的首要挑战；医疗大数据的第二个挑战为稀缺性，医疗领域的数据是患者就医的全部记录，这些数据无法模拟。所以，医疗大数据的稀缺性和宝贵性恰恰来自它无法模拟无法复制的特点。

“专注于患者获益，专注于生命价值”是零氪科技的使命价值

“Care Data、Care Life”是零氪科技公司的理念定位，张天泽表示，这个理念是创业过程中“得道多助”的基本保障——严格遵循医疗行业原则，只做对生命有益的事情。

张天泽强调，专注于患者获益，专注于生命价值是零氪科技的使命愿景和价值观。短暂的商业价值不可取，真正对社会有益才是关键，只要对社会有益，就一定有社会价值，进而就有产业价值。如果对患者生命健康无益或者没有推动作用，即便再有商业价值，也坚决不做，不能让纯粹的商业价值拉慢行业进步。