专家提示：老年人应尽早识别潜在的眼底病变风险

人民网北京6月5日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（芒种）有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，6月6号将迎来第31个全国“爱眼日”，今年的主题是关注普遍的眼健康。老年人如何通过日常症状识别、及时发现潜在的眼底病变风险？

北京同仁医院主任医师魏文斌表示，在老年人群当中，糖尿病性的视网膜病变、视网膜静脉阻塞这些眼底疾病发病率较高。然而，这些疾病的早期症状常常不典型，容易被忽视，导致延误治疗，最终可能造成视力的严重损害，甚至于失明。因此，尽早识别潜在的眼底病变风险至关重要。

魏文斌说，老年人如果出现以下的表现，应该提高警惕、及时就医：

一是视力异常，包括视物模糊，特别是突发的或者是渐进性的视力下降，以及视物变形，比如说直线变得弯曲、方格扭曲，均可能是眼底病变的警示信号。

二是视野的改变，眼前出现固定的黑影、闪光感、漂浮物的增多或者是视野边缘出现缺损，比如说部分老年人走路的时候常常撞到门框，都需要警惕视网膜疾病。

三是色觉的异常，如视物颜色变淡或者视物变黄。

四是单眼视力差异，交替遮盖单眼来进行对比的时候，如果发现某一侧的视力明显下降，应该尽快就医检查。

魏文斌强调，对于老年眼底疾病，应该遵循“早发现、早诊断、早治疗”的“三早”原则。建议50岁以上健康人群，以及患有糖尿病、高血压等全身慢性疾病和高度近视的患者，即使没有明显的症状，也应该每半年至一年进行一次眼底检查。

“随着眼底检查技术的进步和发展，眼底检查不仅能够早期发现眼底病变，还能够通过观察视网膜血管的变化，提示全身性的疾病风险。”魏文斌举例，视网膜血管的异常可以反映高血压、动脉硬化等等全身性的血管问题，有助于及早发现健康隐患并采取干预的措施。