如何预防虫类叮咬？被叮咬后怎么办？中疾控提示

人民网北京6月5日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（芒种）有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，芒种时节人们户外活动频繁，应该如何预防虫类叮咬？被叮咬后，正确的紧急处理步骤是什么？

中国疾控中心研究员刘起勇表示，预防叮咬要记住“三要”。第一，外出时要穿浅色长衣、长裤，扎紧袖口和裤口，选择光滑面料的衣物，可以减少昆虫的攀爬；第二，裸露皮肤及衣物要喷洒含避蚊胺的驱虫剂；第三，返回时要仔细检查全身等衣物等隐蔽部位。

刘起勇提示，在户外活动时，要尽量避免直接在草丛、灌木、树荫下久坐或者躺卧，同时要避免用手直接拍打虫子，防止虫子的有毒液体侵入皮肤。

万一被叮咬后，如何采取紧急处理？刘起勇建议，一要尽快移除虫子，蜱虫可以用尖头镊子贴近皮肤夹住蜱的头部，缓慢垂直向上拔出，切勿旋转或猛拉，以免口器断裂在皮肤内。情况允许时，最好请求医生帮助处理；二要消毒处理，用酒精或碘伏清洁叮咬部位，避免感染。需要注意的是隐翅虫的毒液接触后，应立即用肥皂水冲洗15分钟，不要用碘酒，避免刺激加重灼伤；三要密切观察，如果出现叮咬处发黑、持续发烧、皮肤出现红肿、皮疹等症状，要立即就医。

对于“涂抹香油或酒精让蜱虫自行脱落”的说法，刘起勇表示没有科学依据。

“刺激蜱虫会使其加速分泌唾液，增加被蜱虫携带病原体感染的风险；蜱虫被刺激后会收缩身体，有可能出现越来越紧的情况，甚至导致口器断裂并残留在皮肤内，引起局部炎症、感染等。”刘起勇说。