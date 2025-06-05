直播预告：眼科专家教你对抗糖尿病视网膜病变 守护清晰视界

据统计，我国糖尿病人群数量超过1.4亿，大约每3名糖尿病患者中就有1名患有糖尿病视网膜病变。在全国爱眼日来临之际，让我们从中医、中西医结合的角度，揭开糖尿病视网膜病变的原因，教大家科学防治，守护眼睛健康。

6月6日（周五）15:00-16:00，中国中医科学院原副院长、首都名中医、世界中联眼科专业委员会会长谢立科，中国中医科学院眼科医院内障眼病科主任郝晓凤做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享如何应对糖尿病视网膜病变，欢迎届时收看。

专家简介：

谢立科，中国中医科学院原副院长，首都名中医，世界中联眼科专业委员会会长。擅长眼科显微外科手术及中西医结合治疗眼科疑难病。重点研究老年性眼病，如视网膜血管阻塞、玻璃体疾病，黄斑疾病及玻璃体手术后视功能恢复。

郝晓凤，中国中医科学院眼科医院内障眼病科主任。擅长眼底病显微外科手术、复杂白内障、眼外伤前后联合手术，重视术后视功能恢复及干眼管理；重点研究视网膜血管疾病发病机理和中西医效应机制。

如何收看直播：

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