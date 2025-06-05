直播预告：守护女性健康，关注泌尿生殖系统健康

每年的6月9日，是“世界女性生殖健康日”，意在呼吁全社会关注女性健康，提醒女性提高自身的健康意识和自我保健能力，从而带动女性及整个家庭健康意识和健康素质的全面提高。

6月9日（周一）10:00-11:00，北京协和医院妇产科主任医师、妇科学系副主任陈蓉，北京大学人民医院妇科副主任医师李慧玲做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享如何守护女性健康的科普知识，欢迎届时收看。

专家简介：

陈蓉，北京协和医院主任医师、妇产科学系副主任。

李慧玲，北京大学人民医院妇科副主任医师。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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