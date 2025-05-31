“中国口腔新健康行动”启动 共筑口腔健康新未来

5月29日，由中国口腔清洁护理用品工业协会主办，人民健康、小红书支持的“中国口腔新健康行动”启动仪式在江南大学举行。该行动将整合各方力量，汇智聚力，通过创新科普理念与方法，进一步普及口腔健康知识，培养大众口腔健康好习惯，提升国民口腔健康水平；强化口腔健康领域的产学研深度融合，共同推动中国口腔健康产业高质量发展。

中国口腔清洁护理用品工业协会名誉理事长相建强、协会秘书长高文颖、江南大学副校长顾正彪、化学与材料工程学院党委书记潘庆伟、本行动相关支持单位代表及多家口腔健康产业领域的企业代表等嘉宾参与了本次启动仪式。

相建强阐释了“中国口腔新健康行动”的必要性。“中国口腔新健康行动”的目标是提升国民的口腔健康习惯，将两次刷牙率从36%提高到80%，同时推广国人使用漱口水和牙线的健康习惯，并在校园和部分公共场所倡导配套基础设施建设，提高全年龄段国民的口腔健康程度，也进一步促进口腔护理产品市场的扩容增效。

中国口腔清洁护理用品工业协会市场及公益工作委员会副主任吴志刚表示，“中国口腔新健康行动”将覆盖全生命周期、全场景、全人群，以“新技术、新成果、新理念、新方法”为核心，打造公益行、科普行、品牌行三大行动主线，实现研产教用深度融合。小红书日化负责人陈宇田则以“了不起的口腔”社区建设为例，分享“小红书”通过“专业内容+社区互动”模式助力年轻人口腔健康意识提升的实践路径，精准高效链接青年群体，通过年轻人感兴趣的创意玩法重构健康认知。

“中国口腔新健康行动”启动仪式

现场嘉宾以及美加净、舒客、冷酸灵、云南白药、佳洁士、欧乐-B、高露洁、两面针、Fe金典、诺和新元、确成股份等“中国口腔新健康行动”公益支持方代表，共同启动了“中国口腔新健康行动”。“中国口腔新健康行动”将为国民口腔健康水平的提升和口腔健康产业的发展，注入前进的创新动力。

在科普互动环节中，牙科专家张克通过趣味问答引发学生热烈讨论，并带领全场学生宣誓成为“中国口腔新健康行动传播大使”。“刷牙多一次，健康多一点”的口号响彻会场，年轻一代成为口腔健康行动的生力军。

会议现场

在“中国口腔新健康行动”沙龙对话中，来自口腔健康各个领域的代表围绕“响应健康中国2030规划，共创全民口腔健康新生态”主题展开深度对话，从政策、教育、医学、技术、传播五大维度共议行业未来。与会代表们表示，将积极响应该行动推出的各项创新活动，与行业伙伴共同构建口腔健康生态圈，让科技创新成果惠及更广泛人群。

从政策引领到技术创新，从行业议题到全民行动，从认知升级到习惯养成，中国国民口腔健康之路任重道远。“中国口腔新健康行动”将持续释放聚合能量，联动各界协同发力，扩大社会参与，助力实现“市场扩容”与“健康增效”的双重目标，让更广泛的人群提升口腔健康水平。