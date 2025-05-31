中国疾控中心：查收这份端午节和高考健康提示

新华社北京5月31日电（记者顾天成）端午假期到来，高考临近。中国疾控中心近日发布健康提示，提醒公众关注呼吸道传染病、蜱传疾病及食源性疾病等重点健康风险。

据新冠等呼吸道传染病监测结果，当前全国新冠疫情上升趋势减缓，优势流行株为XDV变异株的第六代亚分支NB.1.8.1，致病力未发生明显变化，疾病临床严重程度未发生明显变化，现有检测与治疗手段依然有效。与此同时，发热伴血小板减少综合征等蜱虫传播疾病5月至7月进入高发季；登革热和食源性疾病风险也有所上升。

中国疾控中心应急中心有关专家表示，针对新冠病毒感染等呼吸道传染病，要坚持做好科学防护，老年人、慢性病患者长途旅行或在密闭交通工具、人群密集场所，建议佩戴口罩；出现呼吸道症状应推迟行程、及时就医；勤洗手、多通风，咳嗽打喷嚏注意遮掩口鼻；儿童、老年人及慢性病患者等免疫力较弱人群，建议及时接种疫苗。

针对发热伴血小板减少综合征，公众在野外活动时要警惕蜱虫“偷袭”，包括远离蜱虫栖息地（草地、树林等），避免长时间坐卧；野外活动穿浅色长袖长裤，扎紧裤腿或塞入袜子；衣物装备可喷洒含氯菊酯产品，裸露皮肤涂抹含避蚊胺等有效成分的驱避剂。

端午期间，气温升高、聚餐增加，要把好“入口关”。专家建议，要勤洗手，尤其是餐前便后、制作食物前；食材确保新鲜安全，加工过程生熟分开；外出就餐应选规范、卫生好的餐饮单位；不采食野生菌菇等。

高考期间，考生们是“重点保护”对象。专家特别提示，考生考前及考试期间需注意保障充足睡眠，避免熬夜；均衡营养，避免暴饮暴食；考试中出现头晕、心慌等不适，及时求助监考老师；家中备好感冒、肠胃常用药，确保备齐携带证件用品，提前规划赴考路线，途中注意防暑防雨。