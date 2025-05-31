“健康童行·育见未来” 2025儿童健康科普行动在京启动

儿童健康事关家庭幸福和民族未来，守护好儿童健康是守护好全民健康的基础。5月29日，“六一”国际儿童节前夕，由京东健康发起、人民健康支持的“健康童行·育见未来”2025儿童健康科普行动在北京启动。医健专家、企业代表共聚一堂，以科学普及为纽带，凝聚全社会力量，为儿童健康成长筑起坚实防线。

“健康童行·育见未来”2025儿童健康科普行动启动现场。

加大科普力度 护航儿童健康成长

大力开展健康知识普及活动是为百姓健康服务的好事，是践行医疗卫生职业精神的实事。2024年，国家卫生健康委等十部门出台《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，要求各地加大儿童健康知识普及力度，通过多种形式引导全社会共同关注和支持儿童医疗卫生服务高质量发展。

首都医科大学附属首都儿童医学中心神经内科首席专家杨健认为，健康科普以通俗易懂的方式，传播医学知识，提升公众健康素养。对于儿童而言，开展科普教育为他们日后成长成才奠定了重要基础。此外，由于儿童疾病诊疗存在特殊性，临床实践中容易产生诊疗误区，儿童的健康管理不能仅依赖医疗干预，更需要构建医院—学校—家庭协同的医教结合模式。“未来应汇聚医院、学校、家庭等社会各界的合力，扩大科普覆盖面，将科学理念融入日常照护，优化儿童健康成长环境，守护每一个孩子的美好明天。”

在京东集团副总裁、京东健康医药业务部总经理宋志瑞看来，随着生活环境与生活方式的变迁，家长对儿童健康成长的需求日益迫切，不仅希望孩子生病后获得及时有效的治疗，更关注预防与全生命周期的健康管理。无论是常见疾病的用药，还是日常的营养补充，从药品选择到药品服用时间、剂量的把控，家长们都对健康服务提出了更高要求。宋志瑞表示，京东健康始终致力于构建全面的儿童用药购药平台，发布“中国儿童关爱计划”，24小时在线为家长免费提供由医生、药师、营养师等专业人士支持的健康咨询服务，全方位满足儿童健康需求，让每个家庭都能享受到“专业可信赖、便捷有温度”的健康服务。

践行医企责任 织密儿童用药安全网

确保用药安全对儿童健康至关重要。作为医疗健康产业的重要主体，医药企业既要持续加强儿童专用药的创新研发，更应主动践行社会责任，通过多种形式开展科普，为提升儿童健康素养贡献力量。

葵花药业精品儿药事业群总经理魏胜利呼吁，儿童要用儿童药，全社会应共同关注儿童用药安全问题。在科普教育方面，应组织医药专家持续产出优质内容，采用图文、视频、直播等多元形式加强儿童安全用药知识普及，同时注重内容深耕，打造具有公信力的科普IP，让科学用药理念深入人心。医药企业要通过创新药研发、首仿药布局、规范仿制药生产、引进国外优质药品以及推动知识产权共享等多种途径完善儿童药供给。与此同时，推动建立统一的儿童用药行业标准，积极倡导儿童用药公益活动，通过组织家长用药讲座、开展基层医师培训、设立安全用药公益基金等方式，构建多方参与的儿童用药保障体系，守护儿童用药安全。

“医药企业不仅要确保儿童专用药品的研发创新与质量安全，更应主动承担起守护下一代健康成长的责任。”泽德曼董事长陈庚辉表示，医药企业应通过支持儿科创新药物的研发与应用，助力提升儿童用药的可及性和安全性，积极参与儿童适宜剂型的开发，为解决剂型缺乏、药品价格高、依从性差等儿童用药行业难题提供专业支持。在健康科普方面，医药企业可以联合专业医疗机构开展系列公益健康科普活动，通过线上线下相结合的方式，向家长普及科学育儿知识、儿童常见病防治等实用内容。

汇聚多方合力 共筑儿童健康生态

儿童处于生长发育的关键时期。从政策保障到家庭呵护，从健康教育到社会关爱，守护儿童健康需要全社会形成合力。

“以‘关口前移’为导向，儿童健康工作应当科普先行、预防为主，从源头守护儿童健康。”“临床实践中，许多家长因缺乏基础健康知识，直到孩子病情加重才匆忙就医。若能通过科普提前掌握疾病知识，不仅能减轻患儿病痛，更能缓解家长焦虑与医疗资源压力。”作为2025儿童健康科普行动的合作单位代表，广州市妇女儿童医疗中心医务部部长贾炜和上海儿童医学中心门急诊办副主任邬宇芬，分别通过视频形式分享观点。据介绍，上述两所医疗机构近期将在京东互联网医院平台开展儿童健康科普系列直播，下一阶段将与京东健康在儿童疾病预防、健康管理、智慧医疗等领域展开深度合作，共同探索“互联网+医疗健康”的创新服务模式。

现场，京东健康医药业务部数字营销商务负责人高一涵，京东健康医药业务部补益营养儿科组负责人刘奂麟，首都医科大学附属首都儿童医学中心呼吸科首席专家曹玲，首都医科大学附属首都儿童医学中心生长发育首席专家李辉，金石亚药副总裁、领业医药创始人盛晓霞，罗氏制药中国抗感染治疗领域大零售团队负责人董煜围绕“多方协同，共筑儿童健康生态”主题展开圆桌讨论，从自身工作实践领域出发，为构建儿童健康全链条服务体系献策建言。