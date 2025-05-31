吃粽子、挂艾叶……端午习俗里的养生智慧你知道吗？

农历五月初五端午节，是祈求健康、驱除病疫的重要传统节日。吃粽子、挂艾叶、悬菖蒲、洗药浴等端午节的传统习俗中蕴藏着丰富的养生保健知识，一起了解这些习俗的养生之道。

策划/设计：陈子源

审核专家：天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟