端午节竟是“中国最早的卫生防疫日”

解码传统习俗健康密码，聚焦端午养生智慧。端午节历史悠久，蕴藏着中国最早的“卫生防疫”基因。为什么端午节是“卫生防疫日”？香囊“治未病”有何玄机？

为什么端午节是“卫生防疫日”？

端午节是我国重要的传统节日，专家介绍，它也被称为“中国最早的卫生防疫日”。古代先民通过特定习俗与仪式，在仲夏时节主动防范疫病、驱虫避毒，本质是调整人体与自然的关系。他们用艾草杀菌、香囊防病的方式，恰恰与现代公共卫生的消毒、防疫理念不谋而合。

首都医科大学附属北京中医医院院长 刘清泉：从严冬到复苏的春天再进入夏季，春夏交接时气候变暖、阳气升腾，动物与微生物也随之活跃。因此，端午正是预防夏季传染病及慢性病复发的关键阶段，提醒我们需提前做好疾病预防与健身准备。

香囊“治未病”有何玄机？

端午佩香囊的习俗绵延数千年，不仅承载文化记忆，更蕴含中医“治未病”的养生智慧。小小香囊里有着哪些健康玄机？

刘清泉：香囊的核心药物是苍术，其芳香化湿的功效显著，因此成为多数香囊的必备成分。

专家介绍，香囊原料还可选用川芎、花椒、藿香、佩兰、白芷等，不同配伍比例会产生不同功效与香味，适合不同健康需求。

现代研究表明，香囊中的挥发物质可在周围形成高浓度微环境，对多种细菌、病毒有抑制作用，在呼吸道疾病高发期能辅助抵御病邪。

刘清泉：现代医学如疫苗注射是防控传染病的重要手段，若同时佩戴香囊，可多措并举增强预防效果。

小小的香囊藏着大大的养生学问。如何把这些药材变成随身佩戴的养生“神器”呢？中医专家带来简易制作指南↓↓

河南中医药大学第一附属医院院长 王海峰：自制香囊可选用藿香、佩兰、白芷、草果、菖蒲各10克，剪碎或研末后用布包好，外层套装饰包即可。其功效为芳香化湿、提神醒脑，可挂于身上或床头，兼具防病驱蚊作用。

不过，专家提醒，香囊虽然有驱虫避秽、芳香醒神等功效，但并非适合所有人。

王海峰：过敏体质者佩戴香囊可能出现过敏反应，孕妇、婴幼儿及慢性支气管炎、哮喘患者也应避免佩戴，需警惕芳香成分的刺激作用。其挥发油功效通常仅持续几周，建议短期内佩戴，避免长期使用。

为什么端午前后赛龙舟？

赛龙舟看似是热闹的端午节庆活动，实际上也是传承至今的智慧体现。为什么龙舟竞渡大都会选择在端午前后进行呢？

刘清泉：赛龙舟是全身性锻炼，划桨时上肢、背部、下肢及胸部肌肉均能得到锻炼，提示我们夏季正是体育锻炼的最佳时机。

夏季炎热潮湿，通过运动出出汗，舒缓筋骨，保持身体活力，中医叫作宣通阳气，使湿热之邪随汗排出，达到养生目的。

王海峰：即便不赛龙舟，踏青等运动也能起到同样效果，核心是通过锻炼提升抵抗力。

端午有哪些最易踩的健康雷区？

端午节期间，还有哪些常见健康误区需要警惕？专家解读↓

雄黄酒能喝吗？

刘清泉：雄黄是有毒中药，对肝脏等器官损害严重，燃烧后更会生成砒霜。仅可外用，不可内服。

药浴越多对身体越好？

刘清泉：药浴是针对疾病的治疗手段，需根据病情选择。失能/半失能人群、婴幼儿、孕妇等特殊群体不建议使用，健康人也不可盲目将药浴作为日常保健。

（记者 孙金燕）