专家：预防儿童青少年心理健康问题，家长要多陪伴、多倾听

中新网5月30日电 国家卫生健康委于30日召开新闻发布会。会上有记者问：儿童青少年的心理健康早干预非常重要。请问，家长和老师如何早期识别儿童青少年的心理行为问题？

对此，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心主任医师江帆表示，儿童青少年的心理健康问题是现在社会公众普遍关注的一个问题。其实，儿童青少年的心理问题不是突然出现的，它有一个逐渐发展演变的过程。针对儿童青少年的心理行为问题，早期识别非常重要。早期识别就可以及早干预，及早让儿童青少年的心理健康恢复到正常的状态。家长和老师都是接触儿童青少年时间最长，而且也比较了解儿童青少年，所以可以对儿童青少年开展日常的行为观察和评估，主要有两个方面：第一方面是做自身的前后对比，也就是观察和比较儿童青少年当前的行为和他既往的行为有没有一些明显的差异。比如孩子原来很活泼开朗的，很愿意跟别人交流，也是很会笑，但是突然开始转变到愁眉苦脸、不愿意交流，活动也减少，对什么都提不起兴趣，这就是对他目前的状况跟之前的比较。另外一个比较，可以通过和同龄的其他孩子相比，他的行为有没有明显差异。比如孩子相较于同龄孩子明显表现出好动、上课开小差，写作业拖拖拉拉，难以完成很多功课。如果这些行为表现持续时间比较长，数周甚至数月以上，甚至影响到孩子的学习成绩、人际关系等，说明孩子正在受到心理问题的困扰、行为问题的干扰，家长老师就要及时跟孩子沟通，帮助孩子解决问题，必要的时候就要积极寻求医学的帮助。

另一方面，现在很多家长愿意用网上的一些心理行为量表来作评估。临床上其实也用这些心理行为量表进行筛查，但是一定要注意，在用这些量表进行筛查的时候，它只是一个初步的筛查，也只是反映了儿童青少年过去一周左右的状态，不能用作诊断，所以千万不要拿这个筛查的结果给孩子贴标签。比如孩子是不是患上抑郁症，是需要到专业机构诊断的，千万不能用这样的量表来给孩子贴这样的标签。

江帆指出，网上经常出现一些关于儿童青少年抑郁患病率的报道，这里要说明一下，抑郁情绪、抑郁症状和抑郁症是三个不同层次的概念。抑郁情绪，其实是每一个人正常的情绪波动，比如生活中碰到了考试考得不好，儿童青少年跟同学关系相处有一些矛盾，或者平时感觉压力大等，这都可能引发抑郁情绪。抑郁情绪本身通常不会对他的学习和人际关系产生显著的影响。第二个层次就是抑郁症状，这个抑郁症状可以表现为孩子心情比较低落、焦虑烦躁、认知比较消极、睡眠紊乱，有些孩子可能还会出现一些躯体症状，抑郁症状会轻度影响孩子的社交和学业功能，抑郁症状的孩子，通过积极干预、主动调节，很多可以恢复到正常的水平。而抑郁症就不一样了，抑郁症是一个疾病，医学上通常把它称之为障碍，这往往就是上述提到的症状比较严重，而且持续时间至少两周以上，显著影响孩子的人际交往甚至学业、学校表现。如果家长、老师确实担心孩子可能患上抑郁症的话，应该及时带孩子到医院就诊，千万不要仅凭自己网上下载一个量表或者看一个量表来作出判断，给孩子贴上错误的标签。

江帆强调，家长要预防儿童青少年心理健康问题，要多陪伴孩子，多倾听孩子的想法，鼓励孩子勇于表达，营造和谐的家庭氛围。同时，家长自己也要注意疏导情绪，家长的情绪好了，跟孩子的沟通也会更好。在学校期间，老师要经常给孩子鼓励，要帮助孩子，如果发现学生有一些情绪问题，要积极疏导，及时和学生家长沟通。