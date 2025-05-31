国家卫健委：全力加强儿童青少年近视防控

中新网5月30日电 国家卫生健康委30日举行新闻发布会，介绍共促儿童健康成长有关情况。

会上有记者提问：如今很多儿童对于平板、手机等产品爱不释手，每天使用较长，看视力表越来越模糊，家长也都在发愁。请问国家卫生健康委采取了哪些措施预防和控制儿童近视问题？

国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏表示，当前，儿童青少年近视已经成为影响中国儿童健康的突出问题。国家卫生健康委采取了一系列措施，全力加强儿童青少年近视防控。

一是不断强化顶层设计。推动将儿童青少年近视防控纳入国民健康规划和中国儿童发展纲要。实施“十四五”全国眼健康规划，重点将预防近视作为一项特别重要的工作推进，加力部署。会同教育等部门开展近视防控工作评议考核，推动建立政府主导、部门协作工作机制，促进学校、家庭、儿童和医疗卫生机构共同参与。

二是推动防控关口前移。抓早抓小，加强0—6岁儿童眼保健和视力检查，重点开展屈光筛查，评估儿童眼球的屈光状态，还有眼轴的长度，评价孩子是否有发生近视的风险。明确在24月龄、36月龄，还有4岁、5岁、6岁的时候，针对儿童开展5次屈光筛查。如果筛查结果异常，儿童就有发生近视的风险，要把这个结果及时通知家长，指导孩子改变用眼习惯和行为，也要加强户外活动和身体运动。通过这些服务，推动近视防控的关口前移。卫生健康部门还会同教育部门，强化小学生近视防控，针对学龄期儿童开展屈光筛查，减少低龄阶段近视的发生。

在推动近视防控关口前移的基础上，也着力规范近视的矫治服务。发布了《近视防治指南(2024年版)》，还有近视矫正3项技术操作规范。指导县级以上综合医院，还有具备条件的妇幼保健机构开设眼科，提供眼科医疗服务，配备专业设施设备，强化人员培训，规范开展近视矫治，避免近视进一步发展。

三是大力开展科普宣传。充分利用传统媒体，还有新媒体，宣传防控儿童青少年近视的科学知识。着重普及三条防控措施。第一条，是增加日间户外活动时长。户外活动能够接触到阳光，这样能够促进眼内的多巴胺等等活性物质的释放，促进眼球正常发育，而且能够抑制眼轴变长，是预防近视最有效、经济的方法。即使在阴天，户外活动也对近视防护是有效果的。所以，儿童应该坚持每天日间都有户外活动，保持每日户外活动时长在2小时以上，通过“目”浴阳光，就是眼睛接触眼光，预防和控制近视的发生。第二条防控措施，是限制电子视屏类产品的使用。长时间近距离使用手机、平板、电脑这种类似的视屏类产品，会让儿童的眼轴过早过快变长，容易导致近视的发生。儿童过早过度使用这种视屏类产品，是现在近视早发高发的一个重要原因。倡导0—3岁的婴幼儿不宜使用视屏类电子产品，3—6岁尽量避免孩子接触和使用视屏类电子产品，中小学生在非学习目的使用视屏类产品的时候，单次时长不宜超过15分钟，每天累计时长不宜超过1小时。第三条防控措施，是要减少持续近距离用眼时间。首先，读写的姿势要端正。其次，要坚持“20—20—20”原则，就是近距离用眼20分钟，要向20英尺外(大概是6米外)远眺，远眺时间要保持20秒以上，这是“20—20—20”原则。再有，用眼要保持光线适度。这是着力普及的三条近视防控措施，通过这些科学知识的普及，指导家长从小抓好儿童近视预防。

沈海屏表示，经过持续努力，儿童青少年近视防控工作也取得了进展，全国0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到了95.4%。全国儿童青少年总体近视率呈下降趋势，这其中6岁的儿童、小学生、初中生各年龄段近视率都呈现不同程度的下降，这个工作还是有很多积极的进展。