我国儿童健康水平持续提高

在国家卫生健康委30日举行的以“共促儿童健康成长”为主题的新闻发布会上，国家卫健委妇幼司司长沈海屏表示，近年来，我国儿童健康核心指标持续向好，儿童健康水平持续提高。2024年，全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至4.0‰和5.6‰，达到历史最好水平，位居全球中高收入国家前列。

儿童是祖国的未来、民族的希望。沈海屏介绍，近年来，国家卫健委坚持预防为主，加强服务供给，提高保健服务的可及性。国家儿童医学中心、国家儿童区域医疗中心带动省市对口支援县级医院儿科建设，促进优质儿童医疗资源上下贯通。

据介绍，国家卫健委将2025—2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”，组织实施一批为民服务实事项目，推动全国二、三级公立综合医院都要提供儿科服务，着力提升儿科服务供给。目前，全国8000多所综合医院能够开展儿科门诊或住院服务，98%的县医院已设置儿科，超过80%的基层医疗卫生机构能提供儿童常见病诊疗服务。

在改善就医体验方面，国家卫健委联合相关部门在全国开展儿童友好医院建设，引导医疗机构引入“1米高度看医院”儿童视角，为儿童提供有情感、有温度、优质、高效、安全的医疗保健服务。到2025年年底，推动2000家医疗机构达到儿童友好医院建设要求；到2030年，全国提供儿童医疗保健服务的医疗机构中，90%要建成儿童友好医院。（记者金振娅）