努力控制体重却减不下来？小心有些胖是疾病的表象

有一些人，明明在很努力地控制体重，但始终无法成功减重。肥胖本身是一种疾病，同时，它也可能是一些疾病的表象。当肥胖始终无法控制或伴有其他异常表现时，大家应考虑请医生看看是否有其他原因。

肥胖背后的真相

内分泌系统通过调节激素的分泌和作用，影响着人体的新陈代谢、食欲、脂肪分布与储存等多个生理过程。在正常情况下，人体内各种激素保持平衡，但是，如果某些激素分泌过多或过少，破坏了这种平衡，就会造成内分泌紊乱，进而出现相关症状。下面，为大家介绍几种常见的由激素异常变化引起的肥胖。

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胰岛素抵抗

当出现胰岛素抵抗时，机体为稳定血糖，会代偿性地分泌大量胰岛素。过量胰岛素会促进脂肪合成，抑制脂肪分解，导致脂肪在体内不断堆积，体重随之增长。

02

甲状腺功能减退

甲状腺激素对人体代谢率的影响很大。当出现甲状腺功能减退时，身体就像被调慢了“转速”，能量消耗会减少。即便每日能量摄入保持不变，但由于消耗减少，多余的能量还是会转化为脂肪储存起来，久而久之就会引发肥胖。

03

皮质醇增多症

皮质醇增多症可以通过多种作用机制影响体重。长期处于高皮质醇水平会促进肝脏糖异生，导致血糖升高。皮质醇还会抑制外周组织对葡萄糖的摄取和利用，尤其是肌肉组织。这种代谢紊乱会让身体更容易将多余的血糖转化为脂肪储存起来，且脂肪会优先堆积在腹部，形成中心性肥胖。

另外，皮质醇可以作用于大脑的食欲调节中枢，刺激食欲，使人们进食高热量、高脂肪和高糖食物。皮质醇可以直接作用于脂肪细胞，促进其增殖和分化，增加脂肪细胞的数量和体积，并抑制脂肪分解，进一步导致脂肪堆积。高皮质醇水平会抑制蛋白质合成，促进蛋白质分解，而肌肉量的减少会导致基础代谢率下降，身体在静息状态下消耗的能量减少，热量易在体内积聚，引起体重增加。

04

生长激素紊乱

生长激素不足或者过多也会影响糖类、脂肪和蛋白质的代谢。生长激素不足或作用缺陷会抑制脂肪分解，引起胰岛素抵抗，造成脂肪堆积。生长激素缺乏可能使胃饥饿素水平升高，刺激食欲，使人增加进食量，从而导致体重增加。

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影响食欲的激素“捣乱”

影响食欲的激素主要包括瘦素和胃饥饿素。瘦素作为由脂肪细胞分泌的“饱腹信号兵”，正常情况下可作用于下丘脑，准确传递饱腹感，使人减少进食。但是，一旦出现内分泌紊乱，瘦素抵抗，大脑就无法正确接收饱腹信号，即便体内能量储备充足，也会持续产生饥饿感，驱使人们不断进食，导致热量摄入远超消耗。

胃饥饿素主要由胃底黏膜的内分泌细胞分泌，通常在人空腹时分泌增加，进食后则会减少。但是，当胃饥饿素分泌节律出现异常时，即使是在非空腹状态下，胃饥饿素水平也会升高，使人频繁感觉饥饿，增加进食量与进食频率。长此以往，大量过剩热量会转化为脂肪，最终导致肥胖。

06

性激素变化

性激素主要包括雌激素及雄激素。雌激素对女性脂肪分布有着塑形作用。在青春期，女性体内雌激素水平上升，引导脂肪在臀部、大腿和乳房等部位合理堆积，塑造出典型的梨形身材。到了更年期时，卵巢功能衰退，雌激素分泌锐减，脂肪分布会发生明显变化，从原来的位置转移至腹部积聚，形成苹果形身材。

对于男性来说，雄激素有助于维持肌肉量与基础代谢率。当内分泌紊乱时，雄激素水平降低，肌肉蛋白合成受限，肌肉量逐步流失，基础代谢率也随之降低。同时，雄激素对脂肪代谢的调节作用减弱，脂肪分解减少，腹部等部位更易堆积脂肪，最终导致肥胖，尤其是中心性肥胖。

由此可见，内分泌失调导致的肥胖问题，涉及复杂的激素异常变化。如果内分泌失调较为严重，应及时就医，在医生指导下进行药物治疗或其他专业干预。

寻找原因 逐个击破

在减重过程中，如果在控制饮食和增加运动后体重仍难以下降，此时，您可以到内分泌科就诊，请医生进行整体评估，从而让减重之路更加顺畅。

1.评估既往肥胖的相关病史，包括儿童青少年时期超重或肥胖症病史，体重变化的诱因（如明显的生活变故、工作变更、生活方式变化等），既往曾经尝试过的减重方式及效果，有无可能引起体重增加的疾病史（如甲状腺疾病、垂体疾病、肾上腺疾病等），有无可能引起体重增加的药物史（如糖皮质激素、抗精神病类药物等），肥胖症相关疾病病史及治疗。

2.对生活方式进行评估，如饮食习惯（口味喜好、有无暴饮暴食等），运动习惯，睡眠情况，工作性质及工作强度，吸烟及饮酒史等。

3.对超重或肥胖症患者进行精神心理评估，判断是否有潜在的精神心理问题，包括焦虑、进食障碍等。

4.体格检查，包括身高、体重、腰围、臀围、BMI（体质量指数）、腰臀比，以及有无满月脸、水牛背、皮肤紫纹、黑棘皮等相关疾病的表现。

5.通过血糖、糖化血红蛋白、胰岛素水平、血脂、血尿酸、肝功能、肾功能等检查，对肥胖症的相关疾病进行评估。

6.评估有无内分泌腺体功能紊乱，包括甲状腺功能、皮质醇节律、性激素水平等。

7.对体脂含量及内脏脂肪含量进行测定。例如，可以通过生物电阻抗、皮褶厚度法等测定脂肪含量；通过内脏脂肪超声、腹部CT和磁共振成像（MRI），检测脂肪在内脏及外周组织的分布。

8.影像学检查。如果有甲状腺功能异常，患者需要进行甲状腺超声检查。女性朋友在必要时需完善盆腔超声检查，以明确有无多囊卵巢综合征等。如有皮质醇增多症，患者可能需要完善肾上腺或垂体的CT、MRI等检查。

9.此外，医生还会对心肺运动功能、运动能力等进行评估。

明确了造成肥胖的原因以后，就可以在医生的指导下有的放矢地制订减重计划了。（本文来源：健康中国）