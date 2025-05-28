聚势赋能 赢在整合——CACA进企业（第6期）走进华润医药商业集团

5月25日，CACA进企业（第6期）走进华润医药商业集团，并授牌华润医药商业集团为中国抗癌协会单位会员。中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明，中国抗癌协会副理事长王瑛、秘书长赵勇、副秘书长杨志平、乳腺癌专委会主委张瑾、科普宣传部副部长陈小兵，华润医药商业集团党委书记、董事长邬建军，华润医药商业集团副总经理董浩、助理总经理王萍等专家、领导共同出席活动。

CACA进企业（第6期）走进华润医药商业集团

此次活动以“聚势赋能 赢在整合”为主题，樊代明院士一行集体参观华润医药商业集团学习与创新中心，了解华润医药商业集团创立75年以来以患者为中心取得的一系列创新成果。

CACA进企业（第6期）走进华润医药商业集团

通过”传承红色基因，赓续红色血脉”文化墙，回顾了华润集团自1938年在香港创立至今跻身世界500强的跨越式发展历程。作为华润大健康产业核心成员，华润医药商业集团传承红色基因与“务实、专业、协同、奉献”的企业精神，坚守守护人类健康的使命，当前正全力加速向“分销+营销”的战略转型。

中国抗癌协会理事长樊代明院士系统介绍了协会在整合医学理念指引下的十七大战略举措，全面阐述了协会从规范统一理念、聚焦学术前沿、人才梯队建设、指南共识更新、合纵连横宣讲、专业科普并行、拓展国际影响到提升肿瘤总体生存率等方面对中国肿瘤防治事业发展产生的深远影响。特别是《中国肿瘤整合诊治指南（CACA）》，不仅首创"防筛诊治康"全周期整合诊疗体系，更以70余个技术指南、60个瘤种指南构建起中国特色的肿瘤防治长城；而高频次广覆盖的国际学术交流也将中国首创“整合医学”理念推向世界，进一步影响世界医学理念的发展，这充分体现了中国抗癌协会作为历史最久、规模最大、学科最全、影响最深、水平最高的国家级协会的传承、创新与担当。

华润医药商业集团董事长邬建军表示，华润医药商业集团作为“大国民生”的践行者，始终以守护人民健康为根本，深度整合产学研用资源，打通创新药从研发端到患者可及的最后一公里，是全病程管理的整合者。作为医药流通龙头，华润医商已初步形成“以患者为中心”的研发、进口、分销、数字化诊疗全产业链生态。未来，期待与中国抗癌协会继续加强合作，协同产业链优势，共建肿瘤防治新生态，助力健康中国战略。

华润医药商业集团副总经理董浩在《新形势下肿瘤患者可及与获益》专题中指出，近年来，中国医药产业在政策引导、科技引领与资本聚集的驱动下已进入以产品创新为主导的新周期。中国创新药成果不断涌现，但在当前环境下，仍面临产品生命周期缩短、商业化困局及患者可及性挑战等问题，同步上市、快速多渠道准入、拓面下沉等成为头部药企和Biotech企业必然的战略选择，为分销与CSO企业创造了产业服务的机会。华润医药商业依托覆盖全国的卓越分销网络与产业生态，整合多年来对医院终端及患者的服务经验，将持续提升患者可及性，惠及更多患者。

会议交流环节

在座谈交流环节，双方围绕肿瘤防治创新与患者可及性提升展开深度探讨。与会专家一致认为，华润医药商业作为央企代表，可依托强大的覆盖网络，协同CACA“防-筛-诊-治-康”整合医学理念，构建肿瘤防治多维合作生态。同时，与会专家也建议华润医药商业集团未来在国际化战略协同、赋能医患、学科共建、健康扶贫等维度进行深入合作。通过学术赋能、支付创新等方式架起患者“可及-获益”桥梁，破解药品可及与支付难题。

CACA 专家团走进华润医药商业集团，旨在深入了解企业在肿瘤防治领域的实践现状与发展困境，通过搭建 “产学研医资” 跨界交流平台，精准对接临床需求与产业资源，助力央企突破创新瓶颈、激发新质生产力。专家团将以肿瘤整合防治理念为核心，围绕创新药商业化落地、基层诊疗网络建设、数字化科普体系构建等维度，为企业提供学术支撑与技术赋能，推动形成 “以临床需求驱动产业创新，以产业升级反哺医疗实践” 的良性循环，共同探索符合中国国情的肿瘤防治产业发展新路径。