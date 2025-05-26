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挺直腰杆，少走“弯路” | 漫话健康一点通

2025年05月26日17:40 来源：健康中国

来源：《大众健康》杂志

审核：国家健康科普专家库成员、浙江大学医学院附属第二医院骨科主任医师 叶招明

策划：余运西 王宁

绘画：上海中医药大学附属曙光医院中医内科主任医师 朱蕾蕾

制图：王珺珂

(责编：胡永秋、杨光宇)




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