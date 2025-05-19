世界互联网大会人工智能专委会召开“数字转型创新、智绘健康未来”研讨会

5月17日下午，由世界互联网大会人工智能专委会主办的“数字转型创新、智绘健康未来”研讨会在北京国家会议中心召开。中国国家互联网信息办公室副主任王京涛、世界互联网大会秘书长任贤良出席会议并致辞，世界互联网大会常务副秘书长梁昊主持会议。

会议认为，当前数字技术正以前所未有的深度和广度重塑医疗健康生态系统，数字化转型和人工智能技术是推动医疗健康迈向高质量发展的关键引擎。会议就促进人工智能赋能医疗健康提出三点建议：一是鼓励融合创新，激发跨界发展活力。相关机构应积极拥抱人工智能等新技术，主动适配医疗行业需求，探索人才联合培养和学科共建，促进产学研深度融合。二是严守安全底线，筑牢风险防控屏障。坚持“以人为本”理念，确保人工智能技术在符合法律法规、医学伦理、公众利益的前提下发展。三是加强国际合作，实现协同普惠发展。发挥国际组织平台作用，加强智慧医疗领域交流，探索打破数据壁垒，助力孵化全球普惠的国际公共产品。

世界卫生组织（WHO）驻华代表马丁·泰勒（Martin Taylor）通过视频为本次研讨会致辞。新加坡工程院院士、香港中文大学（深圳）数据科学学院执行院长李海洲，北京协和医院纪委书记杨敦干，上海交通大学医学院附属瑞金医院-上海市数字医学创新中心副主任朱立峰，中国医学装备协会理事长侯岩，四川大学华西医院常务副院长黄进，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长闵栋，西门子医疗系统有限公司大中华区副总裁陈颀潇，罗氏制药中国肿瘤领域总经理钱巍现场出席并作主题演讲。全国政协常委、浙江省政协副主席、浙江大学医学院附属邵逸夫医院院长蔡秀军以视频方式发表演讲。

世界互联网大会人工智能专委会成员、大会会员代表，以及来自政府部门、国际组织、驻华使领馆、中国国内头部医疗机构、科研院所和医疗健康领域互联网企业等150余名代表现场参加会议。