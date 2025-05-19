五月踏青寻鲜正当“食” 这几种野菜营养又美味

风一吹，大地就悄悄藏好了礼物。那些不起眼的角落，冒头的野菜正等着被认领。有人说，挖野菜是成年人的“自然寻宝游戏”。猫着腰，拨开草丛，发现一簇鲜嫩的绿，像拆开大地馈赠的盲盒。如何将野菜吃得健康、吃得安全？一图了解野菜的正确打开方式。