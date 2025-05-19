OLAY打造护肤“小课堂” 多元化服务消费者

不同肤质如何美白？晒黑后如何选择护肤品？近日，护肤品牌OLAY携手李佳琦直播间，分享护肤小知识，不仅解析“黑科技”产品成分，也将护肤知识转化为通俗易懂的内容，帮助消费者更好的了解自己的皮肤健康。

在“美白小课堂”中，嘉宾分享了护肤小知识。例如，不同肤质在选择防晒产品时侧重点不同，干性肌肤因为要注重保湿，尽量不要选择可能会拔干的防晒产品；干皮常常伴有敏感，对于配方中含有大量酒精的产品可适度减少使用；油性肌肤除了要注重肤感清爽不油腻以外，由于出油或者擦油会对防晒膜带来额外的挑战，要重视补涂；敏感肌肤可以尝试物理性防晒或者通过打伞、戴帽子、戴口罩等硬防晒手段，减少肌肤的不适感。

近年来，国家也出台了一系列政策推动品质消费，如《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》提出全面优化消费环境，切实提振消费信心和预期，激发消费市场活力，提升人民生活品质。这些政策为美妆护肤行业进一步优化消费体验、传播专业知识、推动品质消费提供了指引。

随着科技的不断进步，护肤品中的黑科技将持续为消费者带来更多惊喜。OLAY相关负责人说，OLAY 希望通过不断创新，以新技术打造优质产品，让消费者更好地了解护肤知识，从而选择适合自己的护肤品，创造新的价值体验。

宝洁大中华区护肤事业部总裁宣元表示：“OLAY作为宝洁集团最大国际护肤品牌，自1988年正式进入中国，35年来躬身践行‘以消费者为中心’的初心。OLAY这35年可以用‘变’与‘不变’来概括。变的是OLAY的产品持续追求创新与突破，根据中国女性们不断变化的肌肤需求，为她们量身定制前沿的科学护肤方案；而永远不变的是OLAY自始至终的承诺——让中国女性肌肤变得越来越好。”