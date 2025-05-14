专家学者齐聚台州 为MDT发展“答疑支招”

由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合发起的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”近日走进浙江台州，来自全国各地的多位专家学者齐聚一堂，分享MDT创新实践与有益经验，现场讨论疑难病例并总结解决方案，为MDT发展“答疑支招”。

肿瘤医生多学科诊疗专病培训台州站现场。

挂一次号，看多科专家，一站式为患者解决难题。2014年，浙江省台州医院成立了结直肠癌MDT（多学科诊疗）团队，将多学科的诊治优势强强联合，为患者提供全方位、一体化的诊疗解决方案。10余年来，浙江省台州医院已发展成立了40余个MDT团队，越来越多的患者从中获益。

浙江省台州医院肿瘤内科副主任金剑英介绍说：“作为国家第一批肿瘤（消化系统）多学科诊疗试点医院，我们以结直肠癌MDT发展为起点，不断探索建立规范化MDT模式，并逐步拓展应用到多个专科领域，取得了积极成效。”她认为，MDT作为临床工作中的重要诊疗模式，在肿瘤诊疗领域已经广泛应用，且逐渐在常规诊疗中发挥重要作用。在实施MDT过程中，多学科之间要摒弃“单打独斗”的思维观念，各科专家要取长补短、优势互补，通过综合、系统地分析，为患者制定规范化、精准化诊疗方案，实现“1+1＞2”的效果。

“MDT为患者带来获益的同时，也为学科人才培养、临床科研转化提供了机遇。”在金剑英看来，通过参与MDT，能够促进跨学科交流，规范诊疗行为，年轻医生能够获得快速成长，骨干医生认知疾病的视野也会更全面，许多前沿的诊疗技术也能在各科室间得到及时推广应用。“未来，我们还将依托MDT平台开展多中心研究，推动临床科研创新及成果转化，提升科研影响力。”她说。

交流分享中，内蒙古赤峰市医院医务部副主任周轶群介绍了医院MDT模式的发展历程。2021年，医院由医务部牵头将MDT纳入全院管理体系，通过制度设计、流程优化、信息化建设和绩效分配四大核心举措，推动MDT从“科室自发”向“全院统筹”转型。MDT团队采取“自主申请+动态考核”模式，科室需承诺持续开展MDT并接受质控监督，若年度讨论量低于阈值则暂停资质，连带影响重点学科评审。同时，医院每年举办MDT病例大赛、视频竞赛等活动，以赛促建，激发团队活力。“唯有将MDT嵌入医院高质量发展的制度框架，才能真正实现‘患者获益、医生成长、医院增效’的三重目标。”周轶群补充说。

与临床科室主导MDT模式不同，赤峰市医院选择由医务部门统筹推进MDT，凸显行政支撑优势。周轶群认为，要通过行政与临床协同的顶层设计，推动MDT落实到位并取得积极成效。一是要通过制度设计、流程规范等快速打通多部门协作链路；二是要将国考指标融入日常管理及MDT各项工作当中；三是要通过“行政MDT小组”高效解决问题，避免临床医生陷入跨部门沟通困局。