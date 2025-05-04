报告显示：以旧换新推动家电市场更新升级

AI与家电家居深度融合、绿色节能家电引领新风尚……中华全国商业信息中心近日发布的2024年中国消费品市场运行情况及2025年趋势展望显示，消费品以旧换新政策显著拉动家电销售的同时，正加速推动家电市场向智能化、绿色化等方向发展。

报告显示，智能化正成为家电市场发展的重要方向。在物联网和人工智能等技术不断升级下，家电智能化不再局限于单品功能提升，而是向全屋智能、场景联动的方向迈进。众多家电企业纷纷探索AI大模型与家电产品深度融合，更加注重人机交互的自然性、个性化服务的精准性以及家居生态的智能协同，不断打造新场景，优化消费体验。

报告指出，消费品以旧换新政策特别加大对节能绿色产品的补贴力度，进一步激发了绿色家电消费需求，推动低碳环保理念成为新风尚。同时促进家电产业向智能化、绿色化、节能化方向转型，带动产业和消费“双升级”。报告还称，“银发经济”浪潮下，适老化家电产品需求进一步增加，众多家电企业积极响应，开启产品适老化探索创新，推动家电行业与健康养老产业融合发展。

此外，下沉市场潜力持续释放。中华全国商业信息中心的统计数据显示，2024年二线城市家电零售额同比增长21.2%，三线城市同比增长6.1%，县乡市场零售额增速保持较快增长。（记者王雨萧）