银发消费潜能持续释放

“五一”假期，银发消费成为消费热点之一。越来越多针对老年人设计的产品出现在消费市场，为老年人提供更多选择。

假期期间，山西省太原市柳巷商业区人气爆棚。太原老字号双合成糕点店内人头攒动，不少老年人正在挑选点心。“我和老伴儿特别喜欢他们家的黑豆饼，咬起来不费劲，价格也实惠。”71岁的太原市民张香告诉记者。这里除了传统的糕点，一些无糖、低盐的健康食品也逐渐成为老年人的新宠。据介绍，双合成这类健康食品的销售额在过去一年里增长了近30%，其中老年人是消费主力。

“总感觉有人在拽着我上山，科技感满满的。”5月1日这天，借助外骨骼机器人，70多岁的李文庆老人终于实现了登顶泰山的梦想。据介绍，这款机器人运用AI算法等核心技术，可感知下肢的每一个运动趋势，能有效减轻双腿负担，一次充电可行走约14公里。

近年来，山东泰安持续壮大养老产业，去年全市医养健康产业实现增加值215.9亿元，同比增长5.5%，占地区生产总值的比重为6%。泰山区把银发经济作为提振消费的重要内容，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。

老年旅游市场也在持续升温。今年3月，山西开行的首趟银发旅游列车从运城站驶出，636名平均年龄近70岁的旅客开启了为期13天的旅程。“退休后有时间了，就想去看看祖国的大好河山。”63岁的浑源县居民郭永胜兴奋地说。

“银发族有宽裕的自由支配时间，旅游淡季是他们的出游高峰期，因为旅游淡季出游成本相较旅游旺季可节省30%至50%，这使得不少老年人愿意选择错峰出游。”山西太平洋国旅副总经理刘锋表示。

4月25日下午，满载450多位游客的“齐鲁之星”空调旅游专列从青岛城阳站缓缓驶出，向着黑龙江漠河进发，开启为期13天的东北精华游。“此次东北旅游专列的开行，是精准对接中老年团体出游需求的创新举措。为保障游客的舒适与安全，专列全程采用空调卧铺车厢，并配备随队医生全程保驾护航。”山东中铁文旅发展集团有限公司副总经理张博介绍。

此外，老年健康养生市场同样需求旺盛。假期期间，在新泰市高巛国际商贸城，汇聚了各类为老服务产品的乐龄市集展，吸引了老年人近距离体验数智化产品及服务带来的便捷。“我们邀请山东女子学院健康养老学院的师生参与活动，现场给老年群体提供包括医疗器械展示、养生操、保健按摩等服务。”新泰市商务局副局长杨柳介绍。

在晋城市，一家中医养生馆内，前来做艾灸、推拿等理疗项目的老年人络绎不绝。“我经常来这里做理疗，感觉身体比以前好多了。”正在做艾灸的65岁市民郭彩珍告诉记者。随着老年人健康意识的提高，越来越多的人愿意在健康养生方面投入。

有预测指出，未来银发经济中的老年旅游、各类辅助器具、居家适老化改造等，都将达到相当可观的市场规模。为此，山西省发展改革委等部门联合推出一系列措施，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。随着各项政策的不断完善和市场的逐步规范，山西银发经济将迎来更好的发展。

今年，山东省民政厅联合有关部门制定促进养老服务消费行动计划，提出发展居家养老服务、提升社区养老服务等六方面措施。“下一步，我们将持续推动养老与文旅、中医、物业等行业融合发展，丰富新模式、新业态。积极拓展‘养老+’服务消费场景，深挖养老服务消费潜力。”山东省民政厅副厅长张志毅表示。