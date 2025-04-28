江苏省人民医院：以健康为中心 多措并举助力肿瘤防治

4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周，今年的活动主题是“科学防癌 健康生活”。近日，江苏省人民医院党委副书记、副院长王晓东，血液科主任范磊做客人民好医生客户端《院长谈》栏目时建议，做好肿瘤防治工作要以健康为中心，在做好健康科普、提升居民健康素养的同时，还要从预防、诊疗、管理、研究等多个环节入手，多措并举筑牢健康防线。

王晓东认为，肿瘤防治的关键在于关口前移，加强预防。他建议将健康科普纳入医院发展规划，设立健康教育专科，配备专职人员与专项经费，并通过培训提升医务人员科普能力。同时，医院要创新党建+健康服务模式，以基层为重点、以科技为支撑、以多学科为特色，推动优质医疗资源下沉，助力提升居民健康素养。

王晓东介绍，在实践层面，江苏省人民医院构建了院前、院中、院后全链条健康科普服务体系，利用全国肿瘤防治宣传周等节点开展免费检查、科普讲座等活动。此外，医院还建立了肿瘤高危人群筛查数据库，重点推广宫颈癌、乳腺癌等早期筛查项目，从源头降低发病率。

在临床诊疗方面，江苏省人民医院坚持多学科诊疗模式，成立了淋巴瘤、胃肿瘤、甲状腺癌等专病中心，打造患者全流程管理链条。王晓东提出，医院将传统诊疗流程升级为全周期康复管理，并设立肿瘤康复多学科联合门诊，整合中医、营养、康复等资源，帮助患者改善身体功能，提高生存质量。

江苏省人民医院血液科主任范磊从自身专业角度分享了淋巴瘤诊疗及管理的实践经验：“相比其他恶性肿瘤，淋巴瘤更加复杂，异质性更大，有超过100种病理亚型。因此，淋巴瘤的精确诊断，个体化的分层以及个体化治疗至关重要。此外，除了要做好住院期间的患者管理，还要在此基础上增加住院前的评估以及出院后的居家管理，以患者的需求为中心，帮助患者及家属缓解焦虑情绪，解决居家康复过程中的营养支持、心理关爱、疼痛管理等需求。”

范磊建议，各方要加强对淋巴瘤发病机制、耐药机制的深入研究，重视临床转化路径探索。“目前，随着基础研究的发展，单克隆抗体、双特异性抗体、细胞治疗等各种先进疗法的不断出现，明显提升了淋巴瘤患者的临床预后。希望通过科研工作及临床经验，能够将相关理念转化为可推广的创新药物，最终能更有效地服务于血液病及淋巴瘤患者。”他说。