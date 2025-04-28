头发越洗越少？这些误区当避免（服务窗）

不梳头发直接洗、用很烫的水洗发、用指甲抓头皮……这几个洗发误区你有踩雷吗？很多人认为洗发是日常小事，用水冲洗后抹上洗发水随便揉两下就好。但不少人发现自己的头发越洗越掉、越洗越少，因而烦恼不已。其实，洗发也有大学问，方法不对很容易伤害头发。什么样的行为会伤害头发，又该怎样正确洗发？记者采访了南方医科大学珠江医院皮肤科医生梅奕洁。

梅奕洁表示，一些常见的伤发习惯，应当引起重视：不梳头发直接洗，头发在湿润时比较脆弱，而打结的头发会更容易断裂。头发刚浸湿就抹洗发水，会造成头发清洗不彻底或打结。洗发用过热或过冷的水，会刺激头皮，造成脱发。洗发水、护发素直接接触头皮，其中的化学物质容易渗入并堵塞毛囊引发脱发。洗发时用指甲抓头皮，因为指甲比较尖利，容易划伤头皮，引发细菌感染或毛囊炎症，导致脱发。洗发水中含有化学成分硫酸盐，过量使用会导致头发干枯，严重的甚至会产生头皮屑。洗完头发不擦干就睡觉，因为头发湿的时候毛鳞片张开，如果在头发半湿半干状态下睡觉，会导致角质层变薄，令头发变得干燥。洗完头马上外出，紫外线容易导致断发、分叉，外出时最好撑伞或戴顶帽子防紫外线。

如何正确洗发？梅奕洁介绍，在洗发前，应当先用梳子把头发梳顺，将水温调整到温水状态。

洗发时，充分湿润头发，至少冲洗两分钟，既能冲掉头皮上的脏东西，也可以促进洗发水起泡。之后将适量的洗发水揉搓出泡沫后再涂抹到头上，用指腹揉搓头皮，适当按摩有助于促进头皮的血液循环，但避免用指甲去抠。洗完可使用护发素保护头发，涂抹在发梢处即可，要避免直接接触头皮。冲洗时要确保洗发水、护发素彻底洗净，避免残留。

洗发后，可以用毛巾压干头发，再用吹风机吹。先用热风吹到七成干，再转为冷风，用降温让毛鳞片逐渐闭合。洗发后也应当梳头，这样既能保持头发的整洁，也可以刺激、按摩头皮，促进血液循环，对大脑和头发都很有益。

洗发频率也有讲究，过勤过少都会导致脱发。头皮上有一些天然保护的油脂，洗发过勤会破坏头皮屏障，导致干燥、脱发，长期不洗则会油脂分泌失衡、伤害头发，建议根据发质及气候情况调整频率。

《 人民日报 》（ 2025年04月28日 13 版）