京冀超链接助力生物药企成果转化

生物医药产业链是京津冀协同培育的6条重点产业链之一。用好各地区位优势，将产业链条延伸，实现北京研发、河北转化，是如今不少生物医药企业的选择，其中不少企业选择将产业链条延伸到距离北京仅100多公里的河北保定。

多家企业的保定子公司负责人表示，保定和北京之间交通方便，加上保定附近的雄安新区正在崛起，人才潜力显著，市场前景广阔，这些都是企业选址于保定的重要原因。目前，保定市已锚定“服务首都、对接京津、联动雄安”定位，借助京津创新资源优势，形成了“京津研发、保定转化”的创新驱动发展格局。

北京研发保定转化成为公司运转常态

“T细胞是人体内的抗肿瘤卫士，但很多罹患肿瘤的患者体内的T细胞不足。目前我们开发的技术，可以将患者体内的T细胞提取出来，在体外进行激活培养，然后将这些抗肿瘤卫士输送到患者体内。由于这些T细胞之前已经携带了肿瘤抗原，当它‘回家’后，能够更有针对性地杀伤抑制肿瘤细胞，起到抗肿瘤防复发效果，几乎没有副作用。”保定诺未科技有限公司总经理孙志娟告诉北京青年报记者，该公司总部位于北京，研发团队来自北京大学、清华大学、中国医学科学院等知名院校。

多年来，公司总部一直致力于干细胞与免疫细胞方面的研发工作。“除了免疫细胞，我们还开展了很多干细胞方面的研究工作。干细胞又被称作万能细胞，可以分化成身体各种类型的细胞，还可以进行自我修复，关于干细胞的研究和临床应用是当今生物医学界最前沿的工作之一。”孙志娟说，2018年，公司总部的研究成果逐步进入转化阶段，在京津冀协同发展的大背景下，总部决定到河北寻找地方建立转化基地，最终选择了河北保定，成立保定诺未科技有限公司。

来到保定7年后，公司已拥有29项知识产权，获批承建河北省抗肿瘤免疫细胞技术创新中心等科技平台。北京研发、保定转化，已成为公司的运转常态。

有着同样感受的还有保定佳瑞源生物芯片有限公司总经理杨海侠。“我们公司是北京库尔科技有限公司的控股子公司，主要生产体外诊断试剂和检验仪器等。2006年母公司在北京昌平成立，那时公司面积约600平方米。随着公司发展，2010年母公司在北京房山建立了自己的车间、厂房，占地达到了十几亩。”杨海侠说，2021年，母公司建立了保定佳瑞源生物芯片有限公司，并在保定建立了新的生产线。京保两地分工合作，北京研发、保定转化，实现了产业链上的“超链接”。目前集团在保定和房山两地均有生产线，以此实现了科研成果的高效转化。

如今，生物医药产业链已成为保定生命健康产业的重要组成部分。保定市市长闫继红在2025生命健康产业（保定）创新发展大会上称，保定正全面融入以北京为主导、以京津冀为广阔腹地的产业链供应链大循环新格局，打造“医、药、养、健、游”深度融合的生命健康产业新高地。做好生命健康“+医药”“+康复”“+康养”文章，构建多业态融合发展新生态。

上午北京出方案下午就能在保定落实

生物医药企业为何选择保定延伸它们的产业链条？北京与保定之间便利的交通是一个关键因素。孙志娟表示，保定离北京非常近，高速公路和高铁齐备，交通极为便利。“人才方便往来，另外细胞产品需要专业冷链运输，如果运输时间太久，也会影响到产品的效果。”

新公司选址保定后，细胞从实验室到达北京的医院仅需两个多小时。便利的交通是为生命保驾护航的关键。

“保定的交通太方便了，从我们北京房山的公司，到保定的生产线，开车只需要70多分钟。”杨海侠说，有时候北京公司上午开会提出了工艺改进的方案，中午负责的技术人员就会开车前往保定，下午新的改进方案就已经落实到生产流程之中了，“保定不但与北京交通方便，还和雄安新区相接，这也是我们在选址时看好保定未来发展的重要原因。”她表示，雄安有着巨大的发展潜力，随着越来越多的高校来到雄安，未来也会给周边地区带来巨大的人才优势。生物医药产业对人才的需求较高，保定邻近雄安与北京，对于公司的长远发展非常有益。

得益于这些发展机遇，加上公司员工的不懈努力，保定佳瑞源生物芯片有限公司近年来先后获评高新技术企业、国家级科技型中小企业等多项资质和荣誉。近日，该公司在保定的“佳瑞源体外诊断试剂项目”主体建筑已全部封顶，预计今年下半年，一期工程可投入使用。未来全部建成后，将形成年产体外诊断试剂1.2亿份（人次）的规模。

孙志娟和杨海侠还表示，保定市当地政府部门在企业投资建设期间，提供了诸多帮助，协助企业跑手续，落实政策，这些诚意之举也是企业选择在保定发展的重要因素。在综合了交通、地理位置、房屋成本、人力成本等诸多因素后，企业来到保定，在这里生根发芽。

据《保定日报》报道，如今保定锚定“服务首都、对接京津、联动雄安”定位，全力构建京雄保一体化发展新格局，精心打造现代化品质生活之城。借助京津创新资源优势，完善科技成果转化对接机制，初步建立了技术创新体系，形成了“京津研发、保定转化”创新驱动发展格局。

研发成果反哺北京让全国患者受益

孙志娟表示，保定与北京关系紧密，企业在保定不但能享受到诸多区位优势，也有助于研发转化的产品反哺北京的多家医院，服务京津冀在内的全国各地患者。

“公司的产品，到了临床研究阶段，会借助北京强大的医疗资源开展循证医学验证。我们和京冀的多所知名三甲医院保持着合作关系开展临床研究，同时也让很多患者受益。”孙志娟说。

她回忆说，在这期间，一名胆管癌患者在临床医院接受了公司提供的免疫细胞治疗，出院后的随访显示，患者的生存质量有了明显提升，5年来检查结果一直很好，没有复发，患者精神状态非常好。患者的女儿也是一名医生，多次向孙志娟等表达谢意。“听到患者家人的感谢，我感到无比高兴，觉得我们的工作很有价值。”