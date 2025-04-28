缓解过敏性结膜炎，应冷敷还是热敷？

花粉乱飞的季节，过敏性疾病频发，尤其是过敏性结膜炎的患者不在少数。

西南医科大学附属医院眼科主任医师吕红彬在接受人民网采访时介绍，过敏性结膜炎又称为变应性结膜炎，是结膜对过敏原刺激产生超敏反应所引起的疾病，主要发生在3月至5月。引起过敏性结膜炎的过敏原很多，除了春季的花粉外，常见过敏原还包括尘螨、动物毛发、真菌、动物皮屑、粉尘等。这些物质通过眼睛粘膜进入体内，可能导致过敏性结膜炎，主要症状有眼部瘙痒，眼睑水肿、结膜充血水肿，甚至伴随粘丝样的分泌物等。其中，90%以上的过敏性结膜炎患者，都有不同程度痒的症状。

“当眼睛已经出现不适，千万不要用手揉搓。未彻底清洁的双手可能将病原微生物带入眼睛，引发感染。此外，过敏性结膜炎本身并不会直接损伤视力，但若大力揉搓可能对结膜造成机械性损伤，进而导致视力下降等更严重的问题。”吕红彬表示，一旦发生过敏，要立即脱离过敏原，视情况采用冷敷或热敷进行物理治疗。具体来说，急性过敏性结膜炎在发病48小时之内，可适当冷敷，促进血管收缩，降低炎症反应，缓解疼痛。慢性过敏性结膜炎可视情况选择热敷，以疏通睑板腺，促进分泌物排出，减轻眼部症状。

吕红彬提示，普通的消炎眼药水对过敏性结膜炎不起作用，虽然激素类滴眼液能够快速、有效地控制眼部炎症和病情。但需在专业医师指导下使用，如果使用不规范，不仅疗效差，还可能导致严重的不良反应，甚至引发青光眼等。

如何预防过敏性结膜炎？吕红彬建议，对于过敏体质者，尽量避免在家养花和喂养宠物；注重床褥卫生，定期晾晒床褥，减少螨虫和霉菌滋生，降低因螨虫、霉菌引发过敏的风险；若对粉尘、花粉等过敏，可考虑在室内使用空气净化器，吸附空气中的粉尘和花粉，改善室内空气质量；近视患者减少佩戴隐形眼镜，以免吸附小型颗粒物，增加眼内刺激物，导致过敏反应。

“若连续几个春天都发过敏性结膜炎，可以在春天天气转暖之前提前一周使用抗过敏药物预防过敏发生，比如盐酸氮卓斯汀或奥洛他定或埃美汀等。”吕红彬说。