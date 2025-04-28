多举措护航儿童健康成长

本报北京4月27日电（记者金振娅）聚焦社会关注度高、医疗服务需求大的儿科、心理健康和精神卫生领域，国家卫生健康委等四部门日前发布了《关于开展“儿科和精神卫生服务年”行动（2025—2027年）的通知》，明确到2027年，儿童常见病、多发病基本在市县内得到解决，重大疾病在区域内得到救治，儿科就诊连续性、便利性进一步增强，就医感受度明显提升。

为期三年的专项行动计划扩大儿科服务供给，方便就近就便就医。具体举措是：到2025年11月底，全国二、三级公立综合医院，三级中医医院及二、三级妇幼保健院均提供儿科服务，乡镇卫生院和社区卫生服务中心90%以上能提供儿科常见病诊疗服务；推进儿科医联体建设，构建并实现儿童重大疾病诊疗协作网络全覆盖，确保儿童重大疾病在区域内得到及时救治；提供全流程的儿科服务，建立0~3岁危重症儿童24小时救治绿色通道；强化智慧医院建设，优化儿科服务流程；贴合儿童生长发育和疾病特点，支持医疗机构开设生长发育、精神心理等特色门诊；保障季节性疾病高发期儿科医疗服务，建立就诊等待时长监测与预警机制，必要时开设延时及周末门诊，统筹床位资源，确保患儿及时得到收治。

专项行动还明确，加强精神卫生服务体系建设，及时填补“空白点”。具体包括：尚未设置精神专科医院的省份、地市在“十五五”期间完成设置并提供诊疗服务；推动各地采取有效措施，营造良好执业环境，增强职业吸引力，不断充实专业人员队伍；加强医务人员相关心理精神专业知识和技能培训，建立与基层医疗卫生机构的协作机制；督促指导医疗机构加强心理门诊、睡眠门诊建设，提供多种形式诊疗服务；发挥“12356”心理援助热线作用，为来电者开展心理咨询和心理支持等服务；加大心理健康科普宣传力度，推动心理健康服务向社会延伸。