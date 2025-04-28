【新闻随笔】“体重管理年”开辟健康产业新蓝海

近日，全国爱卫会将健康体重管理行动纳入健康中国行动。去年6月，国家卫健委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》，旨在倡导和推进文明健康生活方式，提升全民体重管理意识和技能，预防和控制超重肥胖，切实推动慢性病防治关口前移。目前，我国超半数成年人面临体重超标问题。肥胖与超重是糖尿病、高血压等多种慢性病的主要诱因，体重管理已成为当下我国公共卫生的重要议题。

“体重管理年”不仅激发了全民健康意识，更蕴含着万亿级健康产业发展的新机遇。体重管理市场三大核心领域正迎来爆发式增长。一是千亿级健康饮食市场已然成形，数据显示，2023年我国跃居全球第三大有机消费市场，有机产品销售额突破1000亿元；二是体育产业扩容至3.6万亿量级，国家统计局、国家体育总局2024年底公布的数据显示，2023年全国体育产业总规模达36741亿元，运动健康消费呈现井喷之势；三是医疗支出10年激增185%，2010至2020年间，中国肥胖相关医疗费用从84亿美元跃升至239亿美元，已占全国医疗总支出的21.5%。

这组数字共同勾勒出健康产业的新增长极。面对持续升温的消费市场，如何加速释放潜力？

在餐饮业方面，形成从公共餐饮到居家饮食的全链条健康消费场景。面对营养不均衡、食品安全等问题，应进一步加强监管与引导。一方面，部分居民营养认知转变相对滞后，仍停留在“吃饱吃好”阶段；另一方面，轻食市场快速增长，但仍存在不少餐饮店开发的“轻食”营养不均衡、热量偏高等问题。鉴于此，可推动建设健康食堂与餐厅，加强医务人员和厨师培训，开展居民营养监测及学生膳食评估，对所有餐饮食品进行营养标识，包括能量、脂肪、钠含量和相当于钠的食盐量等。面向居家群体，可普及营养课程与健康食谱，鼓励购买减油、减盐、减糖与全谷物等膳食，提升居家体重管理能力。

在体育健身产业方面，营造科学减重新生态。从完善社区健身场所到专业装备配置，全民健身正朝着个性化、精准化方向发展，应推动形成需求分层、服务适配、产业创新的良性循环。据统计，2024年我国居民健康素养水平达31.87%，比2023年提高2.17个百分点，可见，“每一个人是自己健康的第一责任人”理念已逐渐深入人心。面对居民日益多元的健身需求，一方面，应积极营造良好的社会支持性环境，比如，扩大健康小屋社区覆盖范围，打造社区“15分钟健身圈”与健康主题公园、健康步道等；另一方面，应积极开展多样化全民健身活动，通过线上健身课程、线下“万步有约”健走大赛及“健康城镇·健康体重”等主题活动，降低参与门槛，引导全民广泛融入。

在医疗领域，建立体重管理新体系。从联合问诊到中医调理，持续强化医疗在专业技术层面的支撑作用，构建起全方位、立体化的体重管理体系。2024年10月，国家卫健委正式印发了国内首部《肥胖症诊疗指南（2024年版）》，为公立医院开设体重管理中心和减重门诊提供了依据。基于此，公立医院可开设减重门诊、组建研究团队，发挥防治结合作用，为减重“提速”。例如，北京已有超10家公立医院设立了减肥门诊或组建了减重多学科会诊团队，形成营养科、中医科、内分泌科等科室的联合会诊，根据医生专业评估，提供相应饮食指南、运动计划表等。从中医调理的角度来看，减肥并非单纯追求体重减轻，而是通过调和脏腑、气血功能，达到形神兼养的健康状态。为此，各地应建立中医药适宜技术推广基地，鼓励医院开展体重管理中医药适宜技术培训，推动全民参与、人人受益的体重管理良好局面形成。

（作者：郭笑雨系重庆医科大学马克思主义学院副院长、副教授， 张珂侨系重庆医科大学马克思主义学院硕士研究生）