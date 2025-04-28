陕西建设国际细胞基因产业转化基地

科技日报讯 （记者王禹涵）记者4月25日获悉，第二届陕西省细胞产业创新大会日前在陕西省西安市召开。大会以“聚焦细胞前沿，共筑产业新程”为主题，正式揭牌陕西国际细胞基因产业转化基地，并发布全国首个省级细胞制备中心建设标准。

本届大会由西安交通大学与陕西省干细胞学会联合主办，吸引了10余位院士、近50家产业链企业以及超1500名参会者齐聚西安。会上，陕西国际细胞基因产业转化基地同步揭牌四大核心平台，即国家干细胞转化资源库（西北分库）、国家级脐带间充质干细胞存储技术服务标准化试点单位、陕西省细胞药物创新中心（筹）及秦创原干细胞产业“立体联动孵化器”，旨在构建“基础研究—临床转化—产业应用”一体化生态。

为加速成果落地，大会现场签署了多项合作协议，发布陕西省《细胞制备中心建设与管理规范》，并聘请同济大学康九红、高绍荣等专家担任平台学术带头人。

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃在专题报告中提出，干细胞与生长因子协同研发是我国抢占全球技术制高点的关键，相关市场规模已突破1300亿元。与会专家一致认为，细胞治疗正从疾病治疗向精准健康管理延伸，业界需通过标准化生产、智能化监管完善产业链闭环。

目前，陕西已汇聚了百余家生物医药企业，形成覆盖存储、研发、生产等环节的完整链条。西安交通大学副校长柴渭表示，中国西部创新港将深化产学研协作，推动细胞产业向智能制造升级。陕西省干细胞学会理事长王茜介绍，依托陕西（九州）干细胞科技产业园及国际转化基地，陕西省将加速培育万亿级产业集群，力争成为全国细胞产业创新策源地。