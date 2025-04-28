超级干细胞有助改善生育治疗

科技日报讯 （记者张梦然）丹麦哥本哈根大学团队在一项新研究中发现，通过改变饮食条件，可以培育出更易发育成其他细胞类型的超级干细胞。这些干细胞比普通干细胞更具活力，分化能力更强，能更有效地转化为肝脏细胞、皮肤细胞或神经细胞等特化细胞。

这项研究的核心在于对干细胞代谢过程的重新编程。团队调整了干细胞生长培养基中的糖类型，这一操作改变了细胞能量产生的途径，从而增强了干细胞的活力和分化潜力。与标准条件下培养的干细胞相比，这些超级干细胞不仅分化能力更强，而且能够更长时间地保持其状态和健康。

在超级干细胞的潜在应用中，一个特别引人注目的领域是生育治疗，尤其是体外受精（IVF）。研究表明，超级干细胞尤其擅长生成早期胚胎发育过程中形成的特定组织，这对IVF的成功至关重要。具体来说，超级干细胞更擅长制造一种最终会发展为卵黄囊的细胞谱系。先前的研究已经证实，在实验室环境中，卵黄囊的形成对于胚胎着床以及成功怀孕十分关键。

基于这些发现，团队希望开发出一种利用相同代谢机制改进的IVF培养方案，作为临床胚胎培养的一部分，以提高胚胎植入的成功率。这可能代表着生殖医学领域的一大进步，也为更多家庭实现生育梦想带来了新希望。通过这种方式，不仅可以改善IVF技术的效果，还可能进一步理解早期胚胎发育的过程及其相关的生物学机制。