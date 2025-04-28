进一步推出离境退税若干便利措施

科技日报北京4月27日电 （记者刘垠）27日，结合商务部、财政部等6部门发布的《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》，国家税务总局修订了《境外旅客购物离境退税管理办法》（以下简称《办法》），进一步推出离境退税便利化措施。

《办法》进一步优化税收服务，简化退税操作，帮助境外旅客更便捷享受离境退税政策。比如，优化信息系统，实现全流程电子办理离境退税，商店办理退税开单时可自动带入购物发票信息，提高开单和核验效率，缩短旅客等待时间。又如，放宽入门条件，在纳税信用较好的A级和B级纳税人可申请成为退税商店的基础上，将新办企业即纳税信用为M级的纳税人也纳入进来，从而满足更多境外游客的退税需要。同时，加快退税商店备案办理流程，对符合条件的商店，向主管税务机关备案并领取退税商店标识以及安装离境退税管理信息系统后，即可成为退税商店。

“此次政策实施可进一步凝聚各部门合力，有利于丰富市场供给，充分释放离境退税政策效应。”中央财经大学党委常委、副校长陈斌开认为，同时，也为境外旅客提供多元化的购物选择和更加优质便捷的退税服务，有助于激发境外旅客入境消费活力，有效助力高水平对外开放和经济增长。

国家税务总局货物和劳务税司负责同志表示，税务部门将持续加强相关政策宣传辅导，完善离境退税商店动态地图供境外旅客查询，针对不同国别游客需求编写多种语言的离境退税办理指南，进一步提高退税智能化、便捷化水平，更好提升境外旅客消费体验，助力释放入境旅游消费潜力。