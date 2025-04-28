优化离境退税政策 扩大入境消费

科技日报北京4月27日电 （记者周思同）在27日国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长盛秋平在介绍《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》（以下简称《通知》）时表示，《通知》从推动退税商店增量扩容、丰富退税商品供给、提升离境退税服务水平等三方面，提出了8条政策举措。

自2015年起，我国全面推行离境退税政策。值此政策全面实施10周年之际，经国务院批准，商务部会同财政部、文化和旅游部、海关总署、税务总局、中国民航局出台《通知》。

盛秋平表示，本次出台的《通知》在政策上主要有三大亮点。

一是扩商店，让境外旅客有更多好店逛。《通知》提出，优化退税商店布局，鼓励各地在大型商圈、步行街、旅游景区、度假区、文博场所、机场、客运港口、酒店等境外旅客聚集地增设退税商店，支持具备条件的地区打造一批离境退税特色街区，提升退税商店可及性。

二是增商品，让境外旅客有更多好物买。《通知》提出，将离境退税起退点从500元下调至200元，一方面降低退税购物门槛，另一方面也让更多客单价较低的特产店、纪念品店、礼品店等加入退税商店，促进国货销售。增加老字号产品、名优特产、“智能、健康、时尚”消费名品和国货潮品等中国特色优质产品的供应，支持各地培育打造“城市礼物”“必购必带”等高品质特色产品。

三是优服务，让境外旅客办退税更方便。优化退税办理流程，完善离境退税管理系统，提高商店开单效率，缩短旅客等待时间；优化代理机构服务，支持代理机构与离境口岸隔离区内的货币兑换点、境外旅客服务中心等合作办理退税业务，支持其开展跨区域运营、跨机构合作，加强与退税商店的协作等；优化退税支付服务，将现金退税限额由1万元大幅上调至2万元，鼓励相关机构通过移动支付、银行卡、现金等多种方式提供退税服务，更好满足境外旅客多样化支付服务需求。