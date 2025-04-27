直播预告：胃癌如何防、怎么治？

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

胃癌，作为消化系统常见的恶性肿瘤之一，其高发病率和致死率不仅给患者及其家庭带来了巨大的痛苦和负担，也对公共卫生提出了严峻的挑战。了解胃癌的病因表现、治疗预防等方面的知识，对于提高公众的健康意识、促进早期发现与干预、改善患者的生存质量具有十分重要的意义。

4月28日14:00-15:00，河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）内科主任医师陈小兵，复旦大学附属肿瘤医院胃外科副主任医师陆俊将做客人民好医生客户端直播间，共同就胃癌如何防、怎么治的相关问题进行解答。敬请关注。

嘉宾简介：

陈小兵，医学肿瘤学博士、二级教授/主任医师、博士生导师、博士后合作导师。河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）内科副主任、支部副书记兼消化内科二病区主任。国家健康科普专家、国务院特殊津贴专家、河南省第九批优秀专家。中国抗癌协会（CACA）九届理事会理事、河南省科协十届委员会常委。

陆俊，医学博士，副主任医师，副教授，硕士研究生导师，复旦大学附属肿瘤医院引进人才，美国纪念斯隆凯特琳癌症中心(MSKCC)医学博士后，东京有明医院高级访问学者。中国研究型医院学会老年外科专业委员会委员；海峡两岸医药卫生交流协会消化道外科专委会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。