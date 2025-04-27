4月25日，国家科技重大专项“肺结节人工智能精准甄别技术研发及应用研究”深圳发布会举行。该项目由四川大学华西医院牵头，联合广州医科大学、中国人民解放军总医院及深圳泽医细胞治疗集团等医疗机构共同实施，标志着我国在肺癌早筛领域迈入了“AI+检测”创新融合的新纪元。

发布会由开幕式致辞、项目启动仪式、项目规划报告及专家圆桌会议四个部分组成。项目聚焦肺结节人工智能精准甄别技术研发与应用，旨在填补AI技术在肺癌早筛领域的空白。通过结合AI与基因检测技术，该项目将突破传统影像学依赖医生经验的局限，降低误诊率，为肺癌早期防治提供更为高效、精准的技术手段。

项目启动仪式上，中南大学湘雅医院呼吸与危重症医学科副主任李敏、深圳海外孔雀计划首席科学家胡立夫及深圳泽医细胞治疗集团CEO白宗科等人共同见证了这一重要时刻。

在项目规划报告环节，四川大学华西医院呼吸与危重症医学科主任刘丹详细介绍了《肺结节预警与干预研究路径图》。她表示，肺结节的良恶性鉴别是肺癌防治的关键。本次重大专项将通过研发多模态AI影像分析系统、构建甲基化生物标志物数据库及建立首个百万级肺结节多组学数据库等三大技术突破，构建精准诊疗体系，为临床决策提供科学支持。

专家圆桌论坛围绕“影像组学、多组学与甲基化：多模态技术如何协同推进肺结节良恶性诊断”议题展开深入讨论。

胡立夫分享表示，随着健康意识的提升和医学影像技术的进步，我国肺结节检出率和患者数量快速增长，已成为不容忽视的健康问题。然而，传统筛查手段存在误诊率高、预警不精准等局限，使得早期发现和治疗面临挑战。因此，国家将该项目列为“健康中国2030”核心攻关任务之一，旨在通过科技创新解决这一重大公共卫生难题。

据介绍，项目计划建立全国肺结节风险评估数据库，开发智能化风险评估与诊断系统，并在全国范围内验证推广。（光明日报全媒体记者 雷爱侠 通讯员 夏余飞）