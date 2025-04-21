中国消费品质量安全提升系列行动2025启动

4月18日，“中国消费品质量安全提升系列行动2025”在京启动。会上，活动主办方中国消费品质量安全促进会与我国汽车、家电、电动自行车、电子产品等领域的4家国家级检测机构联合发布了《2025消费品行业系列研究报告》。

中国消费品质量安全促进会张沁荣理事长指出，启动“4·18中国消费品质量提升系列行动2025”，联合四家权威技术机构发布消费品行业系列研究报告，旨在树立一个全社会共同关注的“消费品质量提升”标志日，形成政府、企业、消费者和社会各界的质量提升合力，推动行业高质量发展。

中国家用电器研究院副院长曲宗峰表示，中国消费品行业面临全球产业链重构以及贸易战、技术性贸易壁垒等多方面挑战，希望通过高标准引领，推动消费品质量安全从“生产端符合型”向“消费端适配型”转变，从而满足人民群众对高品质生活的期待。家电行业作为中国制造的“名片”，通过本次活动可以从三个维度为行业高质量发展赋能，一是夯实质量安全根基，提振消费信心；二是加强技术创新驱动，开辟高质量发展新赛道；三是服务国家战略，增强国际竞争力。

近年来，我国家电行业以“新质生产力”为引领，通过技术创新、绿色转型与全球化布局，实现了从“规模扩张”向“高质量发展”的跨越式发展。2024年，行业规模以上企业营收达1.95万亿元，同比增长5.6%，出口额突破1100亿美元，同比增长14%，创历史新高，稳居全球家电制造与出口第一大国地位。

当前，智能家电产业已从传统优势产业，升级为驱动居住空间数字化重构、引领品质消费升级和践行双碳目标的“创新策源地”。中国家用电器研究院牵头新制/修订《家用和类似用途电器的安全》系列国家标准、《家用和类似用途电器 健康技术规范》国家标准、《家用和类似用途电器 节能环保规范》国家标准。与此同时，围绕行业发展共性问题，编制了《2025消费品行业系列研究报告—家用电器》，聚焦智能家电、健康家电、节能家电等领域，以专业测试的视角，基于消费者关注的质量、安全、体验，从行业现状与发展前景、家电前沿技术与应用、家电前沿测试技术、未来发展趋势、行业挑战与应对策略四个方面进行深入阐述。

面对全球产业链重构与消费升级的战略机遇与巨大挑战，中国家用电器研究院将从技术攻坚协同化、标准国际化、检测全球化、海外本土化等维度为企业赋能，如强化核心技术协同攻关，突破产业链“卡脖子”问题；加强标准国际化和新产品新技术新场景的标准制修订，掌握标准话语权；完善全球产品质量安全标准法规体系建设和国际互认，构建“全球一站式合规服务平台”等。（记者 付丽丽）